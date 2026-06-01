Bu Evin İçinde Kimse Yaşamıyor: Altında Metro Yolcularını Kurtaran Devasa Sistem Var

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 12:55
Dünyanın en pahalı ve tarihi yerleşim bölgelerinden biri olan New York Brooklyn Heights'ta, Joralemon Caddesi 58 numarada yan yana sıralanmış göz alıcı binaları incelerken oldukça sıra dışı bir yapıya rastlarsınız. Dışarıdan bakıldığında 19. yüzyıl mimarisini koruyan, tuğla duvarlı sıradan bir konut gibi görünen bu binada aslında ne bir mobilya, ne bir aile ne de süregelen bir ev rutini var.

Milyon dolarlık mülklerin arasında yükselen bu yapı, aslında New York metrosunun devasa altyapısını gizleyen harika bir mühendislik ve mimari kamuflaj örneği.

Aslen 1847 yılında, mahallenin dokusuna uygun özel bir konut olarak inşa edilen 58 numaralı binanın kaderi, 1907 yılında tamamen değişti.

Manhattan ve Brooklyn’i Doğu Nehri’nin altından birbirine bağlayan ilk metro tüneli olan Joralemon Caddesi Tüneli’nin inşası sırasında, mülk Interborough Rapid Transit Company tarafından satın alındı.

Binanın içi tamamen boşaltılarak, yeraltındaki 4 ve 5 numaralı metro hatlarına hizmet verecek devasa bir teknik tesise dönüştürüldü. 1908'de tünelin açılmasıyla birlikte bu eski ev, kentin en stratejik altyapı noktalarından biri haline geldi.

Bu sahte ev, yeraltı demiryolu tünellerindeki hava sirkülasyonunu sağlamak ve yolcuların güvenliğini korumak amacıyla hayati iki işlevi yerine getiriyor:

  • Trenlerin hareketiyle oluşan hava sirkülasyonunu yönetiyor ve olası yangınlarda dumanın tahliye edilmesini sağlıyor.

  • Tünellerde meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, yer altındaki binlerce yolcunun güvenle yüzeye çıkabileceği gizli bir tahliye kapısı görevi görüyor.

Bina, mahallenin estetiğini bozmamak için o kadar iyi gizlenmiştir ki yoldan geçen sıradan bir yaya durumun farkına varmayabilir. Ancak daha dikkatli bakıldığında; pencerelerin tamamen karanlık ve opak (içeriyi göstermeyen) olduğu, evde hiçbir yaşam belirtisi bulunmadığı ve kapının geleneksel bir konut gibi açılmadığı fark edilir. Yapı, en son 1999 yılında yapılan büyük bir restorasyonla çevre binalara tamamen uyumlu hale getirilmiştir.

Peki, New York yönetimi neden endüstriyel bir havalandırma binası inşa etmek yerine tarihi bir evi saklamayı tercih etti?

Cevap, bölgenin tarihi ve maddi değerinde gizli.

2022 yılında, bu sahte evin hemen yanındaki 60 numaralı mülk yaklaşık 6 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Gayrimenkul değerinin ve tarihi dokunun son derece hassas korunduğu bir caddede, açıkta duran endüstriyel ve mekanik bir yapı tüm mahallenin manzarasını ve değerini altüst edebilirdi. New York mimarları, teknik bir zorunluluğu kentsel estetikle uzlaştırarak endüstriyel yapıyı bir 'mimari kabuk' içine gizledi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
