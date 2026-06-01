Bu Evin İçinde Kimse Yaşamıyor: Altında Metro Yolcularını Kurtaran Devasa Sistem Var

Dünyanın en pahalı ve tarihi yerleşim bölgelerinden biri olan New York Brooklyn Heights'ta, Joralemon Caddesi 58 numarada yan yana sıralanmış göz alıcı binaları incelerken oldukça sıra dışı bir yapıya rastlarsınız. Dışarıdan bakıldığında 19. yüzyıl mimarisini koruyan, tuğla duvarlı sıradan bir konut gibi görünen bu binada aslında ne bir mobilya, ne bir aile ne de süregelen bir ev rutini var.

Milyon dolarlık mülklerin arasında yükselen bu yapı, aslında New York metrosunun devasa altyapısını gizleyen harika bir mühendislik ve mimari kamuflaj örneği.

