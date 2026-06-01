Tokat Attığı İddia Edilmişti: Melek Baykal Tartışmasında Ateş Fatih Uçan’dan Yeni Açıklama

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
01.06.2026 - 13:38
Akasya Durağı üzerinden başlayan tartışma yeni açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Yıllar sonra gelen yorumlar dizinin eski oyuncularını karşı karşıya getirdi. İlk olarak Melek Baykal’ın diziyle ilgili sözleri dikkat çekmişti. Ardından Ateş Fatih Uçan’ın açıklamaları konuşulmuştu. Tartışma hukuki boyuta taşınmıştı. Şimdiyse Ateş Fatih Uçan’ın verdiği ifade ve yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Her şey Melek Baykal’ın yıllar önce rol aldığı Akasya Durağı hakkında yaptığı değerlendirmeyle başladı.

Oyuncu, dizinin kendisi için çok özel bir yerde olmadığını söylemişti. Melek Baykal’ın sözlerinin ardından dizide Ali Kemal karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan’dan sert bir yanıt gelmiş ve oyuncu Baykal’ın dublaj talebi yerine gelmeyince tatsızlık çıktığını iddia etmişti. Uçan’ın iddiası bununla da kalmamış, Baykal’ın Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını da söylemişti.

Tartışmanın büyümesinin ardından Melek Baykal’ın avukatı yazılı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada Ateş Fatih Uçan tarafından dile getirilen bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Özellikle Zeynep Dörtkardeşler ile ilgili ortaya atılan söylemlerin kabul edilmediği ifade edilerek, avukat aracılığıyla yapılan açıklamada hukuki sürecin başlatılacağı da duyurulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Ateş Fatih Uçan ifade verdi. Uçan, yaptığı açıklamada yıllar önce sette yaşandığını öne sürdüğü olaya değindi. Oyuncu, “Melek Hanım’ın Zeynep Dörtkardeşler’e attığı tokat sonrası sette bir sessizlik olmuştu.” ifadelerini kullandı. Söz konusu olayın çekim sahnesinin bir parçası olmadığını öne süren Uçan, yaşananları kendi gördüğü şekliyle anlattı.

Ateş Fatih Uçan açıklamasının devamında, “Bu tokat dizi icabı değildi. Zeynep Hanım ezberini unutup role giremediği için Melek Baykal’ın yorulduğundan sebep kamera arkası bir durumdu.” dedi. Uçan, sözlerinin arkasında olduğunu da belirtti. Yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesaplarının olumsuz etkilendiğini savunan oyuncu, bu süreçten rahatsız olduğunu ifade etti.

Açıklamasında kendisine yönelik eleştirilerden de bahseden Ateş Fatih Uçan, “Melek Baykal beni halka yalancı, iftiracı olarak kötü gösterdi. Sosyal medya hesaplarım kapandı. Bunu hak etmedim. Ben de kendisinden davacı olmak istiyorum.” sözlerini kullandı. Bu ifadeler polemiğin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
