Tokat Attığı İddia Edilmişti: Melek Baykal Tartışmasında Ateş Fatih Uçan’dan Yeni Açıklama

Açıklamada Ateş Fatih Uçan tarafından dile getirilen bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Özellikle Zeynep Dörtkardeşler ile ilgili ortaya atılan söylemlerin kabul edilmediği ifade edilerek, avukat aracılığıyla yapılan açıklamada hukuki sürecin başlatılacağı da duyurulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Ateş Fatih Uçan ifade verdi. Uçan, yaptığı açıklamada yıllar önce sette yaşandığını öne sürdüğü olaya değindi. Oyuncu, “Melek Hanım’ın Zeynep Dörtkardeşler’e attığı tokat sonrası sette bir sessizlik olmuştu.” ifadelerini kullandı. Söz konusu olayın çekim sahnesinin bir parçası olmadığını öne süren Uçan, yaşananları kendi gördüğü şekliyle anlattı.

Ateş Fatih Uçan açıklamasının devamında, “Bu tokat dizi icabı değildi. Zeynep Hanım ezberini unutup role giremediği için Melek Baykal’ın yorulduğundan sebep kamera arkası bir durumdu.” dedi. Uçan, sözlerinin arkasında olduğunu da belirtti. Yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesaplarının olumsuz etkilendiğini savunan oyuncu, bu süreçten rahatsız olduğunu ifade etti.

Açıklamasında kendisine yönelik eleştirilerden de bahseden Ateş Fatih Uçan, “Melek Baykal beni halka yalancı, iftiracı olarak kötü gösterdi. Sosyal medya hesaplarım kapandı. Bunu hak etmedim. Ben de kendisinden davacı olmak istiyorum.” sözlerini kullandı. Bu ifadeler polemiğin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.