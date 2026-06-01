Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Dönem Başlıyor: Murat Aygen’in Rolü Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
01.06.2026 - 11:57
Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına başlarken diziden gelen ilk gelişmeler de merak uyandırmaya devam ediyor. Sezon finalinin ardından gözler beşinci sezona çevrilmiş durumda. İzleyiciler yeni bölümlerde hikayeye hangi karakterlerin dahil olacağını yakından takip ediyor. Son haftalarda adı diziyle anılan Murat Aygen hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter ve hikayedeki yeri netleşmeye başladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan Kızılcık Şerbeti, son yılların en çok konuşulan yapımları arasında.

Her sezon farklı karakterlerin katıldığı dizide hikaye yeni isimlerle genişlemeye devam ediyor. Beşinci sezon için yapılan hazırlıklar sürerken kadroya katılan ilk önemli isimlerden biri Murat Aygen oldu. Oyuncunun diziye dahil olacağı bilgisi daha sezon sona ermeden ortaya çıkmıştı. Şimdi ise rolüne dair ayrıntılar da belli olmaya başladı.

Oyuncunun dizide Lider karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Hikayeye dahil olacak bu yeni karakterin önemli bir rol üstleneceği konuşuluyor. Senaryoda özellikle Kıvılcım’ın hayatında yeni bir sayfa açılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor. Evrim Alasya’nın canlandırdığı Kıvılcım karakteri dizinin en güçlü hikayelerinden birine sahip. Geçmiş sezonlarda yaşadığı olaylarla sık sık gündeme gelen karakterin yeni sezondaki yolculuğu da merak ediliyor. Gelen bilgilere göre Lider karakteri ile Kıvılcım arasında zamanla yakınlaşma yaşanacak. Bu durumun dizide yeni bir hikayenin başlangıcı olabileceği konuşuluyor.

Yeni sezon çekimlerinin başlamasına kısa bir süre kala diziden gelecek yeni oyuncu haberleri de bekleniyor. Ancak şimdilik en dikkat çeken gelişme Murat Aygen’in katılımı ve Lider karakterine dair ortaya çıkan ilk bilgiler oldu. Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda bu karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
