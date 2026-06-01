Yeni Yaz Dizisinden İddialı Açılış: 31 Mayıs Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
01.06.2026 - 11:20
31 Mayıs Pazar akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. Dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden bilgi yarışmalarına kadar birçok içerik ekrandaydı. Günün sonunda ise gözler her zamanki gibi reyting listelerine çevrildi. İzleyicilerin hangi yapımları tercih ettiği merak konusu oldu. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, TV8’in uzun soluklu yarışması Survivor ve Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 arasındaki rekabet dikkat çekti. Açıklanan sonuçlarla birlikte günün en çok izlenen yapımları da netlik kazandı.

31 Mayıs akşamı TRT 1’de Teşkilat yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Dizinin sadık izleyici kitlesi bir kez daha ekran başına geçti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler ise final dönemine yaklaşırken ilgiyi üzerinde toplamayı sürdürdü. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de yayınlanan Daha 17 de akşamın dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Show TV’de Kapıcılar Kralı, NOW’da Mutluyuz ve Star TV’de Sev Kardeşim ekranlara geldi.

Teşkilat, Total grubunda günü birinci sırada tamamladı. Uzun süredir istikrarlı sonuçlar alan dizi, bu başarısını bir kez daha sürdürdü. İkinci sırada Survivor yer aldı. Üçüncü sırada ise Kanal D’nin dikkat çeken yapımı Daha 17 bulundu. Böylece Total kategorisinin ilk üç sırası netleşmiş oldu.

AB kategorisinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Teşkilat burada da günü lider tamamladı. Survivor ikinci sıradaki yerini korudu. Daha 17 ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Özellikle yeni başlayan yapımın üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

ABC1 grubunda ise sıralama kısmen değişti.

Teşkilat burada da zirveyi bırakmadı ve birinci sırada yer aldı. İkinci sıraya Daha 17 yükseldi. Survivor ise üçüncü sırada günü tamamladı. Böylece Daha 17, ABC1 grubunda Survivor’ın önüne geçmeyi başardı.

Teşkilat’ın üç kategoride birden zirvede yer alması dizinin güçlü izleyici desteğini sürdürdüğünü gösterdi. TRT 1’in sevilen yapımı uzun süredir pazar akşamlarının en güçlü oyuncularından biri olarak yoluna devam ediyor. Survivor ise yarışma programları arasında istikrarlı performansını koruyor. Daha 17 ise kısa sürede dikkat çekmeyi başaran yapımlar arasına adını yazdırmış durumda.

İşte 31 Mayıs Pazar gününün Total reyting sonuçları 👇

İşte 31 Mayıs Pazar gününün AB reyting sonuçları 👇

İşte 31 Mayıs Pazar gününün ABC1 reyting sonuçları 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
