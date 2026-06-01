Yeni Yaz Dizisinden İddialı Açılış: 31 Mayıs Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Dizinin sadık izleyici kitlesi bir kez daha ekran başına geçti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler ise final dönemine yaklaşırken ilgiyi üzerinde toplamayı sürdürdü. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de yayınlanan Daha 17 de akşamın dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Show TV’de Kapıcılar Kralı, NOW’da Mutluyuz ve Star TV’de Sev Kardeşim ekranlara geldi.

Teşkilat, Total grubunda günü birinci sırada tamamladı. Uzun süredir istikrarlı sonuçlar alan dizi, bu başarısını bir kez daha sürdürdü. İkinci sırada Survivor yer aldı. Üçüncü sırada ise Kanal D’nin dikkat çeken yapımı Daha 17 bulundu. Böylece Total kategorisinin ilk üç sırası netleşmiş oldu.

AB kategorisinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Teşkilat burada da günü lider tamamladı. Survivor ikinci sıradaki yerini korudu. Daha 17 ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Özellikle yeni başlayan yapımın üst sıralarda yer alması dikkat çekti.