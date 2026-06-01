Evlerde Panjur Kullanımı Yasaklanıyor: Ev Sahiplerini ve Belediyeyi Karşı Karşıya Getiren Karar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Ev sahiplerinin güvenlik, ses yalıtımı ve enerji tasarrufu gibi nedenlerle sıklıkla tercih ettiği panjurlar, dünyanın bir ucunda yasaklanma kararıyla karşı karşıya kaldı. Avustralya'nın Perth şehrindeki Stirling Belediyesi, aldığı radikal bir kararla belirli mahallelerde sokağa bakan evlere panjur takılmasını yasakladı. 

Yasak kararı; Mount Lawley, Menora ve Inglewood gibi tarihi koruma altındaki banliyöleri kapsıyor.

Stirling Belediyesi tarafından yayınlanan resmi raporda, panjur ve benzeri modern çit türlerinin geleneksel konut mimarisinde yeri olmadığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, bu modern eklentilerin evlerin orijinal pencerelerini ve tarihi dokuya katkı sağlayan mimari detaylarını gizlediğini savunuyor. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

'PVC malzeme, tarihi bölgelerde kullanım için uygun değildir. Sokaktan görülebilen panjurlar, bölgenin görsel bütünlüğünü, tarihi çekiciliğini ve geleneksel sokak manzarasını bozmaktadır.'

Stirling Belediye Başkanı Mark Irwin, bölge halkından gelen yoğun şikayetler ve endişeler üzerine bu planlama politikasını netleştirdiklerini belirterek, amacın mevcut tarihi karakteri korumak olduğunu vurguladı.

Yeni kurallara göre, halihazırda panjuru olan ev sahipleri, sokağa doğrudan bakan bir cephede mülksüz veya izinsiz kurulmadığı sürece bunları sökmek zorunda kalmayacak. Ancak yeni panjur montajlarına kesinlikle izin verilmeyecek.

Alınan bu karar, özellikle panjur montajı yapan sektör temsilcileri ve enerji tasarrufu sağlamak isteyen ev sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bölgede faaliyet gösteren altyapı şirketi sahibi Anthony Drysdale, son 10 yılda panjurlara olan talebin ciddi şekilde arttığını belirtti.

Panjurların estetik açıdan her zaman en çekici unsur olmadığını kabul eden Drysdale, kullanım amacının görsellik değil, işlevsellik olduğunu söyledi:

'Birbirine kenetlenen bu panjurlar evlerin güvenliğini artırıyor, dışarıdan gelen gürültüyü ve ışığı engelliyor. En önemlisi de iç kısımlarında bulunan poliüretan yalıtım malzemesi sayesinde kışın ısıyı, yazın ise serinliği içeride tutuyor. Klimayı kısa bir süre çalıştırıp kapatsanız bile sıcaklık uzun süre korunuyor. Bu da ev ekonomisine ve enerji tasarrufuna doğrudan çok ciddi bir katkı sağlıyor.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
