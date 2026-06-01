article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
294 Metrelik Kule Tamamlandı: Dünyanın En Geniş Karma Köprüsü İnşa Ediliyor

294 Metrelik Kule Tamamlandı: Dünyanın En Geniş Karma Köprüsü İnşa Ediliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 10:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en karmaşık lojistik ve altyapı projelerine imza atan Çin, doğu kıyısındaki stratejik adaları anakaraya bağlayacak devasa bir projede kritik bir aşamayı geride bıraktı. Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan demiryolu koridorunun en önemli ayağı olan Xihoumen Köprüsü projesinde, denizin ortasına inşa edilen 294 metre yüksekliğindeki 5 numaralı ana kule tamamlandı.

Verilere göre, yaklaşık 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindeki bu yapı, denizde inşa edilen en yüksek köprü kulesi unvanını alarak dünya rekoru kırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Xihoumen Köprüsü, adalar bölgesinde ayrı geçiş yollarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve altyapıyı tek bir hat üzerinde yoğunlaştırmak amacıyla karma kullanımlı olarak tasarlandı.

Xihoumen Köprüsü, adalar bölgesinde ayrı geçiş yollarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve altyapıyı tek bir hat üzerinde yoğunlaştırmak amacıyla karma kullanımlı olarak tasarlandı.

Tamamlandığında 68 metre güverte genişliğine sahip olacak yapı, bu özelliğiyle dünyanın en geniş karayolu-demiryolu köprüsü unvanını taşıyacak.

Farklı ulaşım akışlarını tek bir gövdede birleştirecek olan köprünün temel teknik özellikleri ise şu şekilde açıklandı:

  • Ana Açıklık: 1.488 metre

  • Güverte Genişliği: 68 metre

  • Toplam Uzunluk: 3.118 metre

Aynı gövde üzerinde hem ağır tren yüklerini hem de hızlı araç trafiğini taşıyacak olan 68 metrelik devasa güverte, çok ciddi bir stabilite mühendisliği gerektiriyor.

Aynı gövde üzerinde hem ağır tren yüklerini hem de hızlı araç trafiğini taşıyacak olan 68 metrelik devasa güverte, çok ciddi bir stabilite mühendisliği gerektiriyor.

Bölgenin sık sık tayfunların etkisine maruz kalması nedeniyle mühendisler, rüzgar direncini artırmak adına özel bir aerodinamik çözüm geliştirdi.

Projede; üç ayrı çelik kutu kirişin merdiven benzeri bir yapıyla birbirine bağlandığı birleşik bir güverte tasarımı kullanıldı. Bu yöntemle, şiddetli rüzgarların köprü güvertesinde neden olabileceği salınımların önüne geçilmesi ve yapının ömrü boyunca istikrarlı kalması hedefleniyor.

İnşaat süreci; yüksek nem, yoğun tuzluluk, şiddetli rüzgarlar ve Xihoumen Kanalı'ndaki sürekli gemi trafiği gibi şantiyenin karmaşıklığını artıran zorlu bir deniz ortamında yürütülüyor.

İnşaat süreci; yüksek nem, yoğun tuzluluk, şiddetli rüzgarlar ve Xihoumen Kanalı'ndaki sürekli gemi trafiği gibi şantiyenin karmaşıklığını artıran zorlu bir deniz ortamında yürütülüyor.

Tamamlanan 294 metrelik ana kule, asma köprü sisteminde güvertenin ve devasa kabloların yükünü taşıyarak temellere aktarma görevini üstlenecek. 5 numaralı kulenin tamamlanmasıyla birlikte, projenin kablo hazırlığı, metal yapıların montajı ve üst güverte entegrasyonu gibi bir sonraki safhalarına geçilmesi için zemin hazırlanmış oldu.

Yetkililer, inşaatı devam eden bu devasa yapının bölgede aynı adı taşıyan ve halihazırda hizmet veren mevcut karayolu köprüsüyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Yetkililer, inşaatı devam eden bu devasa yapının bölgede aynı adı taşıyan ve halihazırda hizmet veren mevcut karayolu köprüsüyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Eski yapı sadece karayolu bağlantısını sağlarken, yeni köprü Ningbo-Zhoushan demiryolu projesinin bir parçası olarak bölgeye ilk kez tren erişimini getirecek.

Yangtze Nehri Deltası yakınlarındaki liman ve sanayi bölgelerini birbirine bağlayan Zhoushan takımadaları, Çin için yüksek ticari öneme sahip. Proje tamamen bittiğinde, ada coğrafyasının getirdiği lojistik kısıtlamalar minimuma inecek ve Doğu Çin’in lojistik ve ulaşım ağı çok daha güçlü bir kapasiteye ulaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın