294 Metrelik Kule Tamamlandı: Dünyanın En Geniş Karma Köprüsü İnşa Ediliyor

Dünyanın en karmaşık lojistik ve altyapı projelerine imza atan Çin, doğu kıyısındaki stratejik adaları anakaraya bağlayacak devasa bir projede kritik bir aşamayı geride bıraktı. Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan demiryolu koridorunun en önemli ayağı olan Xihoumen Köprüsü projesinde, denizin ortasına inşa edilen 294 metre yüksekliğindeki 5 numaralı ana kule tamamlandı.

Verilere göre, yaklaşık 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindeki bu yapı, denizde inşa edilen en yüksek köprü kulesi unvanını alarak dünya rekoru kırdı.

