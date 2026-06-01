294 Metrelik Kule Tamamlandı: Dünyanın En Geniş Karma Köprüsü İnşa Ediliyor
Dünyanın en karmaşık lojistik ve altyapı projelerine imza atan Çin, doğu kıyısındaki stratejik adaları anakaraya bağlayacak devasa bir projede kritik bir aşamayı geride bıraktı. Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan demiryolu koridorunun en önemli ayağı olan Xihoumen Köprüsü projesinde, denizin ortasına inşa edilen 294 metre yüksekliğindeki 5 numaralı ana kule tamamlandı.
Verilere göre, yaklaşık 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindeki bu yapı, denizde inşa edilen en yüksek köprü kulesi unvanını alarak dünya rekoru kırdı.
Xihoumen Köprüsü, adalar bölgesinde ayrı geçiş yollarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve altyapıyı tek bir hat üzerinde yoğunlaştırmak amacıyla karma kullanımlı olarak tasarlandı.
Aynı gövde üzerinde hem ağır tren yüklerini hem de hızlı araç trafiğini taşıyacak olan 68 metrelik devasa güverte, çok ciddi bir stabilite mühendisliği gerektiriyor.
İnşaat süreci; yüksek nem, yoğun tuzluluk, şiddetli rüzgarlar ve Xihoumen Kanalı'ndaki sürekli gemi trafiği gibi şantiyenin karmaşıklığını artıran zorlu bir deniz ortamında yürütülüyor.
Yetkililer, inşaatı devam eden bu devasa yapının bölgede aynı adı taşıyan ve halihazırda hizmet veren mevcut karayolu köprüsüyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
