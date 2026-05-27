2050 Yılına Kadar Vaktimiz Var: Yılda 50 Milyar Ton Yok Oluyor, Hızla Tüketiyoruz!

Dünyanın dört bir yanındaki plajlar, nehir yatakları ve deniz tabanları, modern uygarlığın büyüme hırsı yüzünden sessizce yok oluyor. Beton, cam, asfalt ve hatta akıllı telefonlarımızın içindeki çiplerde kullanılan kum, küresel ölçekte en çok tüketilen ve üzerinde en büyük jeopolitik-çevresel savaşların döndüğü stratejik bir kaynak haline geldi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) Mayıs 2026 tarihli yeni raporuna göre, dünya yılda yaklaşık 50 milyar ton kum ve çakıl tüketiyor. Bu devasa miktar, her yıl tam 19.000 adet Giza Piramidi ağırlığında malzemenin doğadan sökülüp alınması anlamına geliyor.

