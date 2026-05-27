Sahibinin Elinden Kaçan Kurbanlık Boğa Berbere Girdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 17:21

Sultanbeyli’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan hayvan koşarak bir kuaför salonuna girerken, iş yerinin camlarını kırıp içeri daldı.

O sırada içeride bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşarken, yaşanan panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tüm mahallede panik yarattı.

Olay, dün akşam Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sahibinin kontrolünden çıkan kurbanlık boğa, o sırada içeride müşterilerin bulunduğu bir kuaför salonunun camlarını kırarak içeri girdi.

İş yerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşayarak kaçışırken, boğa kısa süre sonra kuaförden çıkarıp mahalle sokaklarında koşmaya başladı. Hayvanı yakalamaya çalışan sahibine ve çevredeki mahalle sakinlerine de saldırdığı belirtildi.

Mahallelinin kendi imkanlarıyla boğayı kontrol altına alamaması üzerine belediye ekiplerinden yardım istendi. Uzun süren çalışmaların ardından yakalanan boğa, yeniden sahibine teslim edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
