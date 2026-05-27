Sahibinin Elinden Kaçan Kurbanlık Boğa Berbere Girdi

Olay, dün akşam Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sahibinin kontrolünden çıkan kurbanlık boğa, o sırada içeride müşterilerin bulunduğu bir kuaför salonunun camlarını kırarak içeri girdi.

İş yerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşayarak kaçışırken, boğa kısa süre sonra kuaförden çıkarıp mahalle sokaklarında koşmaya başladı. Hayvanı yakalamaya çalışan sahibine ve çevredeki mahalle sakinlerine de saldırdığı belirtildi.

Mahallelinin kendi imkanlarıyla boğayı kontrol altına alamaması üzerine belediye ekiplerinden yardım istendi. Uzun süren çalışmaların ardından yakalanan boğa, yeniden sahibine teslim edildi.