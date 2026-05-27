İtalya'da Bir Otel ve Müşterisi Arasındaki Bir Bardak Su Anlaşmazlığı 7 Yıl Sürdü

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 16:25
İtalya’da bir turistin otelde ücretsiz musluk suyu talebiyle başlayan hukuki süreç, yıllar sonra ülkenin en yüksek mahkemesine kadar taşındı. Mahkeme, restoran ve otellerin müşterilere ücretsiz musluk suyu vermek zorunda olmadığına hükmetti.

Kayak tatili sırasında yaşanan tartışmayla başlayan dava, ülke gündeminde geniş yankı uyandırırken, İtalya Yargıtayı işletmelerin ücretsiz su servisi sunmasının yasal bir zorunluluk olmadığı kararını verdi.

Musluk suyu bir hak mı?

Dava, 2019 yılında İtalya’nın Dolomitler bölgesindeki Corvara kasabasında bulunan beş yıldızlı bir otelde yaşanan olayla başladı. Noel ve yılbaşı tatili için otelde konaklayan kadın turist, akşam yemeklerinde musluk suyu talep ettiğini, hatta bunun için ücret ödemeyi teklif ettiğini söyledi.

Ancak otel yönetimi bu isteği kabul etmedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre turistin masasına her akşam yaklaşık 7 euro değerinde 0,75 litrelik şişe maden suyu servis edildi.

Kadın turist suyun evrensel bir insan hakkı olduğunu mahkemede dile getirdi.

Kadın turist, konaklaması boyunca “musluk suyu tüketme hakkının sürekli engellendiğini ve şişelenmiş su satın almaya mecbur bırakıldığını” öne sürerek otel hakkında dava açtı. Dava dosyasında suyun “evrensel bir insan hakkı” ve “temel bir ihtiyaç” olduğu vurgulandı.

Turist ayrıca otel ve restoran hizmetlerinin yalnızca konaklama ya da yemek servisiyle sınırlı değerlendirilemeyeceğini savunarak, musluk suyunun da sunulan temel hizmetlerin bir parçası olması gerektiğini ileri sürdü.

Maddi kayıp yaşadığını ve süreç nedeniyle strese maruz kaldığını savunan kadın turist, yaklaşık 2 bin 700 euro tazminat talebinde bulundu. Ancak dava, hem ilk derece mahkemesinde hem de temyiz sürecinde reddedildi. Bunun üzerine dosya son olarak İtalya Yargıtayı’na taşındı.

Yüksek mahkeme kararında, İtalya’da restoran ve otellerin müşterilere ücretsiz musluk suyu sunmasını zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını belirterek davayı kesin olarak reddetti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
