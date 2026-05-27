Çölün Ortasından Saatte 320 Kilometre Hızla Tren Geçecek! 2 Saate Düşecek

Brightline West hattı, büyük ölçüde çöl manzaraları ve uzun otoyol koridorları boyunca ilerleyecek. Projenin en dikkat çekici taraflarından biri de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Tren hattı, Nevada ile Kaliforniya arasında uzun ve zorlu bir coğrafyadan geçerek iki önemli bölgeyi birbirine bağlayacak.

Projenin finansmanında 6 milyar dolarlık federal kredi desteği kritik rol oynuyor. Toplam maliyetin ise milyarlarca doları bulması bekleniyor. Hattın tamamlanmasıyla birlikte hem turizm hem de günlük ulaşım açısından önemli bir dönüşüm hedefleniyor.

Brightline West’in 2029 yılına doğru faaliyete geçmesi planlanıyor. Ancak büyük altyapı projelerinde finansman, inşaat takvimi ve izin süreçleri nedeniyle tarihler değişebiliyor. Yine de proje tamamlandığında, ABD’de elektrikli hızlı tren ulaşımı için önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.