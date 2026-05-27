Çölün Ortasından Saatte 320 Kilometre Hızla Tren Geçecek! 2 Saate Düşecek

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
ABD’de uzun süredir beklenen elektrikli hızlı tren projesi yeniden gündemde. Brightline West adı verilen proje, Las Vegas ile Güney Kaliforniya arasında hızlı ve elektrikli bir ulaşım hattı kurmayı hedefliyor. Yaklaşık 350 kilometrelik hatta trenlerin saatte 320 kilometre hıza ulaşması planlanıyor. Yolculuk süresinin yaklaşık 2 saate düşmesi beklenirken, proje özellikle çöl rotasından geçecek olmasıyla dikkat çekiyor.

Las Vegas ile Güney Kaliforniya hızlı trenle bağlanacak

Brightline West projesi, Las Vegas ile Güney Kaliforniya arasında elektrikli hızlı tren hattı kurmayı amaçlıyor. Planlanan güzergâh, Las Vegas’tan başlayarak Rancho Cucamonga’ya kadar uzanacak. Böylece Las Vegas ile Los Angeles bölgesi arasında daha hızlı ve çevreci bir ulaşım alternatifi oluşturulması hedefleniyor.

Projede trenlerin saatte 320 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu hız sayesinde iki bölge arasındaki yolculuğun yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor. Özellikle karayolu trafiğine alternatif oluşturacak hat, ABD’nin ilk elektrikli yüksek hızlı tren projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Çöl rotasından geçecek dev proje için milyarlarca dolar harcanacak

Brightline West hattı, büyük ölçüde çöl manzaraları ve uzun otoyol koridorları boyunca ilerleyecek. Projenin en dikkat çekici taraflarından biri de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Tren hattı, Nevada ile Kaliforniya arasında uzun ve zorlu bir coğrafyadan geçerek iki önemli bölgeyi birbirine bağlayacak.

Projenin finansmanında 6 milyar dolarlık federal kredi desteği kritik rol oynuyor. Toplam maliyetin ise milyarlarca doları bulması bekleniyor. Hattın tamamlanmasıyla birlikte hem turizm hem de günlük ulaşım açısından önemli bir dönüşüm hedefleniyor.

Brightline West’in 2029 yılına doğru faaliyete geçmesi planlanıyor. Ancak büyük altyapı projelerinde finansman, inşaat takvimi ve izin süreçleri nedeniyle tarihler değişebiliyor. Yine de proje tamamlandığında, ABD’de elektrikli hızlı tren ulaşımı için önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
