Terk Edilmiş Evi Görmeden Satın Aldılar, İçeride Karşılaştıkları Şaşırttı

Ryan Knight ve Jen Peters-McKnight, Kuzey Galler’deki Anglesey Adası’nda bulunan terk edilmiş pembe evi yaklaşık 200 bin sterline satın aldı. Çiftin bu evi tercih etmesinin en önemli nedeni, çevresindeki geniş araziydi. Yaklaşık 279 metrekarelik evin çevresinde ağaçlık alan, dere ve göl bulunan büyük bir yeşil alan yer alıyordu.

1970’lerde inşa edilen ev, yıllarca boş kaldığı için ciddi şekilde yıpranmıştı. Habere göre önceki sakinlerin hastalanmasının ardından ev uzun süre sahipsiz kaldı, düzensiz şekilde kullanıldı ve tamamen terk edilmiş bir hale geldi. Çift, tüm bu risklere rağmen evin potansiyeline odaklandı ve büyük bir yenileme sürecine girmeyi göze aldı.