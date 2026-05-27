Terk Edilmiş Evi Görmeden Satın Aldılar, İçeride Karşılaştıkları Şaşırttı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 13:31
İngiltere’de bir çiftin içini görmeden satın aldığı terk edilmiş pembe ev, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Galler’deki Anglesey Adası’nda bulunan ev, yıllarca boş kaldıktan sonra satışa çıkarıldı. Ryan Knight ve Jen Peters-McKnight adlı çift, yapının içini önceden görmeden evi satın aldı. Ancak anahtarları teslim aldıklarında karşılarına beklediklerinden çok daha karmaşık bir manzara çıktı.

Evi görmeden satın aldılar

Ryan Knight ve Jen Peters-McKnight, Kuzey Galler’deki Anglesey Adası’nda bulunan terk edilmiş pembe evi yaklaşık 200 bin sterline satın aldı. Çiftin bu evi tercih etmesinin en önemli nedeni, çevresindeki geniş araziydi. Yaklaşık 279 metrekarelik evin çevresinde ağaçlık alan, dere ve göl bulunan büyük bir yeşil alan yer alıyordu.

1970’lerde inşa edilen ev, yıllarca boş kaldığı için ciddi şekilde yıpranmıştı. Habere göre önceki sakinlerin hastalanmasının ardından ev uzun süre sahipsiz kaldı, düzensiz şekilde kullanıldı ve tamamen terk edilmiş bir hale geldi. Çift, tüm bu risklere rağmen evin potansiyeline odaklandı ve büyük bir yenileme sürecine girmeyi göze aldı.

İçerisi eski eşyalarla doluydu

Çift anahtarları aldıktan sonra eve girdiğinde, neredeyse her odanın çöp, eski kıyafet, gazete, fotoğraf, kutu ve poşetlerle dolu olduğunu gördü. İçeride bırakılan en ilginç eşyalardan biri de yığınların arasında bulunan eski bir takma dişti. Evin güvenli ve ulaşılabilir hale gelmesi için öncelikle tonlarca çöp ve eşyanın temizlenmesi gerekti.

Yenileme süreci yalnızca iç temizlikle sınırlı kalmadı. Dışarıda büyüyen bitkilerin kesilmesi, eve yeni bir erişim yolu açılması, tesisat ve elektrik sistemlerinin yenilenmesi, pencerelerin değiştirilmesi ve çatı onarımları da planlandı. 

Çiftin sosyal medyada paylaştığı temizlik ve yenileme süreci kısa sürede büyük ilgi gördü; The Pink House Diaries 2026 adlı YouTube kanalındaki ilk videonun yalnızca 6 günde 2 milyondan fazla izlendiği aktarıldı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
