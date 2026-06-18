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İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den İstifa Ettiğini Açıkladı

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den İstifa Ettiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 21:33 Son Güncelleme: 18.06.2026 - 21:38
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CHP’de yargı kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden aldı. Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığı görevine Utku Gümrükçü’nün atandığı belirtildi.

Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından yazılı bir açıklama yaparak CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

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Cemil Tugay'ın hedefinde mutlak butlanla geri dönen Kılıçdaroğlu yönetimi vardı.

Cemil Tugay'ın hedefinde mutlak butlanla geri dönen Kılıçdaroğlu yönetimi vardı.

Cemil Tugay, CHP’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Egemen Güç’ün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından görevden alınmasını hatırlatarak, parti içi kararların seçmen iradesini yok saydığını savundu.

Açıklamasında, “Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu:

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu:

'Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine

Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “ Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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