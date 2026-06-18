İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den İstifa Ettiğini Açıkladı
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CHP’de yargı kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden aldı. Güç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılırken, il başkanlığı görevine Utku Gümrükçü’nün atandığı belirtildi.
Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından yazılı bir açıklama yaparak CHP’den istifa ettiğini duyurdu.
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Cemil Tugay'ın hedefinde mutlak butlanla geri dönen Kılıçdaroğlu yönetimi vardı.
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İstifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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