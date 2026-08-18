Ne Doktorluk Ne Röntgen Teknisyenliği: Kanser Riski En Yüksek Meslek Belli Oldu
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Kaynak: https://www.science.com/job-with-high...
ABD'de 12 milyonu aşkın kişinin verileri incelenerek yapılan devasa bir araştırma, radyasyon kaynaklı kanser riskinin en yüksek olduğu şaşırtıcı meslek grubunu ortaya çıkardı. Nükleer tesis ve hastane çalışanlarını geride bırakan bu meslek grubunun, her gün gökyüzünde maruz kaldığı kozmik tehlike bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.
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Toplumdaki yaygın inanışın aksine, mesleki yaşamlarında radyasyona en çok maruz kalan ve buna bağlı kanser riski taşıyan kişiler nükleer santrallerde ya da röntgen odalarında çalışmıyor.
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Araştırmacılar bu sonuca ulaşabilmek için ABD Ulusal Hayati İstatistik Sistemi'nin 2020 ile 2024 yılları arasındaki verilerini mercek altına aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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