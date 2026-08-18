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Ne Doktorluk Ne Röntgen Teknisyenliği: Kanser Riski En Yüksek Meslek Belli Oldu

Ne Doktorluk Ne Röntgen Teknisyenliği: Kanser Riski En Yüksek Meslek Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 07:30
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ABD'de 12 milyonu aşkın kişinin verileri incelenerek yapılan devasa bir araştırma, radyasyon kaynaklı kanser riskinin en yüksek olduğu şaşırtıcı meslek grubunu ortaya çıkardı. Nükleer tesis ve hastane çalışanlarını geride bırakan bu meslek grubunun, her gün gökyüzünde maruz kaldığı kozmik tehlike bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: https://www.science.com/job-with-high...
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Toplumdaki yaygın inanışın aksine, mesleki yaşamlarında radyasyona en çok maruz kalan ve buna bağlı kanser riski taşıyan kişiler nükleer santrallerde ya da röntgen odalarında çalışmıyor.

Toplumdaki yaygın inanışın aksine, mesleki yaşamlarında radyasyona en çok maruz kalan ve buna bağlı kanser riski taşıyan kişiler nükleer santrallerde ya da röntgen odalarında çalışmıyor.

Bilimsel veriler, bu görünmez tehlikenin asıl mağdurlarının yerden kilometrelerce yüksekte mesailerini harcayan kabin memurları ve pilotlar olduğunu gösteriyor. Dünyaca saygın tıp dergisi JAMA Internal Medicine'da yayımlanan kapsamlı bir analize göre, 500'den fazla meslek grubu arasında radyasyon kaynaklı kanser ölümlerinin en sık görüldüğü meslek kabin memurluğu olurken, onu hemen ardından pilotluk takip ediyor.

Bu çarpıcı durumun temel nedeni ise kozmik ışınlardan kaynaklanan uçuş içi radyasyon. Dünya atmosferi, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkları emerek yeryüzündeki insanlar için doğal bir kalkan görevi görüyor. Ancak gökyüzünde ne kadar yükseğe çıkılırsa, atmosferin bu koruyucu etkisi o kadar azalıyor. Havada kalınan süre ve Dünya'nın manyetik alanı gereği kutuplara yaklaşılan uçuş rotaları, maruz kalınan radyasyon miktarını katlanarak artırıyor. Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Vishal Patel ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre, bir hava yolu çalışanı yılda ortalama 3 ila 6 milisievert kozmik radyasyon alıyor. Bu rakam, yılda 10 uzun mesafe uçuş yapan standart bir yolcunun maruz kaldığı 0.4 milisievertlik değerin katbekat üzerinde yer alıyor.

Araştırmacılar bu sonuca ulaşabilmek için ABD Ulusal Hayati İstatistik Sistemi'nin 2020 ile 2024 yılları arasındaki verilerini mercek altına aldı.

Araştırmacılar bu sonuca ulaşabilmek için ABD Ulusal Hayati İstatistik Sistemi'nin 2020 ile 2024 yılları arasındaki verilerini mercek altına aldı.

Toplam 503 farklı meslekte çalışmış ve hayatını kaybetmiş 12,7 milyon kişinin ölüm belgeleri incelendi. Kanser vakaları, çevresel radyasyona bağlı olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrıldı. Sonuçlar oldukça netti; uçuş görevlilerinin genel kanser oranları diğer mesleklerle benzer seviyelerde olsa da iş radyasyonla ilişkili kanser türlerine (meme, tiroid, prostat, lösemi, melanom) geldiğinde tablo tamamen değişiyordu. Radyasyona bağlı kanserlere yakalanma olasılığı diğer mesleklere kıyasla kabin memurlarında yüzde 50, pilotlarda ise yüzde 36 daha yüksek çıktı. Üstelik bu oranlar, doğrudan radyasyonla iç içe olan nükleer tıp teknisyenlerinin bile üzerindeydi.

Uzmanlar, sorunun sadece kozmik iyonlaştırıcı radyasyonla sınırlı kalmayabileceğine de dikkat çekiyor. Avustralyalı araştırmacılar Catherine M. Olsen ve Ken Karipidis'e göre; uçak camlarından kokpite ve kabine sızan yoğun UV ışınları ile sürekli değişen vardiyaların yarattığı uyku düzeni bozuklukları, kanser riskini tetikleyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor. Ortaya çıkan bu tablo, havacılık sektöründe çalışanların sağlığının korunması için acil adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Araştırmacılar, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi kurumların uçuş ekiplerini resmen radyasyona maruz kalan işçiler statüsüne almasına rağmen, onlara yönelik zorunlu radyasyon ölçüm kotaları uygulamamasını büyük bir eksiklik olarak görüyor. Gelecekte uçuş personeli için daha sıkı cilt kontrolleri, özel tarama testleri ve maruz kalınan doz sınırlarının yasal olarak belirlenmesi, gökyüzündeki bu hayati mesleği icra edenleri korumak için atılacak en kritik adımlar olarak öne çıkıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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