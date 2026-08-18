Ne Doktorluk Ne Röntgen Teknisyenliği: Kanser Riski En Yüksek Meslek Belli Oldu

Bilimsel veriler, bu görünmez tehlikenin asıl mağdurlarının yerden kilometrelerce yüksekte mesailerini harcayan kabin memurları ve pilotlar olduğunu gösteriyor. Dünyaca saygın tıp dergisi JAMA Internal Medicine'da yayımlanan kapsamlı bir analize göre, 500'den fazla meslek grubu arasında radyasyon kaynaklı kanser ölümlerinin en sık görüldüğü meslek kabin memurluğu olurken, onu hemen ardından pilotluk takip ediyor.

Bu çarpıcı durumun temel nedeni ise kozmik ışınlardan kaynaklanan uçuş içi radyasyon. Dünya atmosferi, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkları emerek yeryüzündeki insanlar için doğal bir kalkan görevi görüyor. Ancak gökyüzünde ne kadar yükseğe çıkılırsa, atmosferin bu koruyucu etkisi o kadar azalıyor. Havada kalınan süre ve Dünya'nın manyetik alanı gereği kutuplara yaklaşılan uçuş rotaları, maruz kalınan radyasyon miktarını katlanarak artırıyor. Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Vishal Patel ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre, bir hava yolu çalışanı yılda ortalama 3 ila 6 milisievert kozmik radyasyon alıyor. Bu rakam, yılda 10 uzun mesafe uçuş yapan standart bir yolcunun maruz kaldığı 0.4 milisievertlik değerin katbekat üzerinde yer alıyor.