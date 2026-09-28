SPK'dan Tasfiyedeki Fonlarla İlgili Ödeme Açıklaması: 17 Eylül'de İptal Edilen Talimatlara Ödeme Yapılacak
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Kaynak: https://spk.gov.tr/duyurular/basin-du...
131 fonun tasfiyesiyle sarsılan yatırımcılar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) merakla beklenen bir açıklama geldi. Kurul, 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler, yatırımcının fondaki katılma payı sahipliği oranında yapılacak.
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SPK, kapatılan fonlar için 17 Eylül'de verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiğini hatırlattı.
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Tasfiye süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası eliyle yürütülüyor, süre ise 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
Öte yandan soruşturma cephesinde MASAK, 117 yöneticiye ait bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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