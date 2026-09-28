SPK'dan Tasfiyedeki Fonlarla İlgili Ödeme Açıklaması: 17 Eylül'de İptal Edilen Talimatlara Ödeme Yapılacak

Kurulun yayımladığı basın açıklamasında, 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni'nde adı geçen portföy yönetim şirketlerinin kurduğu fonların aynı gün itibarıyla TEFAS üzerinden alım-satıma kapatıldığı ve tasfiyeye alındığı hatırlatıldı. SPK, o gün platforma iletilen emirlerin akıbetini ise tek cümleyle özetledi: 'Anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir.'

İptal edilen bu talimatların sahipleri paralarını tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında alacak. Açıklamada bir detay daha dikkat çekiyor: 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletildiği halde fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleşemeyen emirler de tasfiye kapsamına dâhil edildi. Böylece son günlerde fondan çıkmaya çalışıp işlemi yarım kalan yatırımcıların durumuna da açıklık getirilmiş oldu.