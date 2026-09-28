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SPK'dan Tasfiyedeki Fonlarla İlgili Ödeme Açıklaması: 17 Eylül'de İptal Edilen Talimatlara Ödeme Yapılacak

SPK'dan Tasfiyedeki Fonlarla İlgili Ödeme Açıklaması: 17 Eylül'de İptal Edilen Talimatlara Ödeme Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 07:33 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 08:04
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131 fonun tasfiyesiyle sarsılan yatırımcılar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) merakla beklenen bir açıklama geldi. Kurul, 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler, yatırımcının fondaki katılma payı sahipliği oranında yapılacak.

Kaynak: https://spk.gov.tr/duyurular/basin-du...
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SPK, kapatılan fonlar için 17 Eylül'de verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

SPK, kapatılan fonlar için 17 Eylül'de verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Kurulun yayımladığı basın açıklamasında, 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni'nde adı geçen portföy yönetim şirketlerinin kurduğu fonların aynı gün itibarıyla TEFAS üzerinden alım-satıma kapatıldığı ve tasfiyeye alındığı hatırlatıldı. SPK, o gün platforma iletilen emirlerin akıbetini ise tek cümleyle özetledi: 'Anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir.'

İptal edilen bu talimatların sahipleri paralarını tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında alacak. Açıklamada bir detay daha dikkat çekiyor: 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletildiği halde fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleşemeyen emirler de tasfiye kapsamına dâhil edildi. Böylece son günlerde fondan çıkmaya çalışıp işlemi yarım kalan yatırımcıların durumuna da açıklık getirilmiş oldu.

Tasfiye süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası eliyle yürütülüyor, süre ise 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Tasfiye süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası eliyle yürütülüyor, süre ise 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Tasfiye kararı, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu kapsıyor: Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi. SPK'nın 57/1707 sayılı kararıyla belirlenen usul ve esaslara göre Türkiye İş Bankası, Tera Portföy'ün fonlarından; Ziraat Bankası ise diğer altı şirketin fonlarından sorumlu.

Bankalar fon varlıklarını teslim alıp hesapları doğrulayacak, ardından yatırımcı çıkarı, piyasa derinliği ve likidite koşullarını gözeterek varlıkları nakde çevirecek. Elde edilen tutar yatırımcıların saklama hesaplarına katılma payı oranında aktarılacak; bunun için ayrı bir başvuru yapmaya gerek yok, hak sahipleri MKK kayıtlarından belirleniyor. İlk etapta azami 3 ay olarak açıklanan tasfiye süresi, fonların portföy yapıları dikkate alınarak 21 Eylül'de 6 aya uzatıldı. 2026/61 sayılı bültenle de bu fonlar için TEFAS dışındaki dağıtım kanallarından alım ve iade talimatı verilmesinin önü kapatıldı.

Öte yandan soruşturma cephesinde MASAK, 117 yöneticiye ait bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Öte yandan soruşturma cephesinde MASAK, 117 yöneticiye ait bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı fonlarda 'usulsüzlük' ve 'manipülasyon' yapıldığı iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Pusula, Tera, Hedef ve Bulls yapılanmalarına bağlı 117 yöneticiye ilişkin verileri, fonların TEFAS'a açılmadan önceki dönemdeki pay sahipliği bilgileriyle birlikte başsavcılığa gönderdi. Bu kapsamda 3 ayrı analiz raporu hazırlandı.

Bankalar ve finans kuruluşlarında izleme mekanizmalarının sıkılaştırıldığı süreçte, 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsünün durdurulduğu açıklandı. Yatırımcıların gözü şimdi bankaların hazırlayacağı ödeme planında: Herkesin aynı gün ödeme alması beklenmiyor, takvimin portföyün ne kadar hızlı nakde çevrilebildiğine göre şekillenmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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