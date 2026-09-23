SPK, Tasfiye Edilen 131 Yatırım Fonunda Mağdur Olan Kişi Sayısını Açıkladı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarında 455 bin 758 tekil yatırımcı olduğunu açıkladı.
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Sermaye piyasalarında geçtiğimiz hafta yaşanan fon kaynaklı gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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