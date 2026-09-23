Kahveyi sadece uyanmak için değil; hayattan keyif almak, sosyalleşmek ve modunu yükseltmek için içiyorsun. Bol şuruplu latteler, karamelli frappucinolar veya baristanın adını yanlış yazmasını bile eğlenceye çeviren o pozitif tavrın tam senin kalemin. Tıpkı kahven gibi renkli, neşeli ve tatlı bir karakterin var. Hayatın tüm acılığına karşı etrafına neşe ve tatlı dokunuşlar yapmayı çok iyi biliyorsun!