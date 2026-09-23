Senin Kahve Kişiliğini Oluşturuyoruz!
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Kahve deyince herkesin bir favorisi var, orası kesin. Peki senin kahve seçimin biraz da karakterini ele veriyor olabilir mi?
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1. Sabah yataktan kalktığında kahveye ulaşma hızın nedir?
2. Kahvende şeker, şurup veya krema kullanır mısın?
3. İş veya ders çalışırken kahvenin rolü nedir?
4. Günde kaç fincan kahve tüketirsin?
5. Kahve dökülse ve en sevdiğin kıyafetine gelse tepkin ne olur?
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6. Kahve falına inanır mısın?
7. Bir kafeye gittiğinde menüye bakma süren ne kadardır?
8. Kahve yanına en çok neyi yakıştırırsın?
Senin kahve kişiliğin tam bir enerji bombası!
Sen tam bir kahve gurmesisin!
Senin kahve kişiliğin tamamen huzur, samimiyet ve nostalji üzerine kurulu.
Zamanın senin için nakit değerinde olduğu çok açık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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