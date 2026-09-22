Temizlik Yapmaya Nasıl Motive Olursunuz?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Temizlik yapmaya başlamadan önce motive olmak en önemli şeylerden biri. Peki temizlik için nasıl motive olunur? İşte bu sefer en iyi motivasyon yöntemlerine bakıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 dakika kuralını uygulayın.
Eğlenceli bir içerikle birleştirin.
Zamanlayıcı kurun.
Tek bir alan seçin.
Önce dağınıklıkları veya çöpleri toplayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katı bir rutin belirlemek yerine ilerleme odaklı olun.
Temizliğin sonuna bir ödül koyun.
Güzel kokulu temizlik ürünleri kullanın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın