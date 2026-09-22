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Temizlik Yapmaya Nasıl Motive Olursunuz?

etiket Temizlik Yapmaya Nasıl Motive Olursunuz?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
22.09.2026 - 12:31
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Temizlik yapmaya başlamadan önce motive olmak en önemli şeylerden biri. Peki temizlik için nasıl motive olunur? İşte bu sefer en iyi motivasyon yöntemlerine bakıyoruz!

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5 dakika kuralını uygulayın.

Kendinize sadece 5 dakika temizlik yapacağınızı ve isterse bırakabileceğinizi söyleyin. Genellikle başlama engelini aştıktan sonra ivme kazanıp daha kolay bir şekilde devam edersiniz.

Eğlenceli bir içerikle birleştirin.

Zihninizi temizlikten uzaklaştıracak bir podcast, sesli kitap veya hareketli bir playlist açın. O içeriği sadece temizlik yaparken dinleme kuralı koyarsanız tüm bu temizlik sürecini daha cazip bir hale getirebilirsiniz.

Zamanlayıcı kurun.

Telefonunuzdan 15 veya 20 dakikalık bir geri sayım başlatın. Süre dolana kadar olabildiğince hızlı hareket edin, süre bittiğinde durun ve mola verin. Zamanlayıcı ile çok daha verimli şekilde ilerleyebilirsiniz.

Tek bir alan seçin.

Bütün evi aynı anda bitirmeye çalışmak felç hissi yaratabilir. Bu yüzden sadece masanın üzerini veya tezgahı hedefleyin. Çünkü alanı küçültmek kontrol hissini artıracağı için sizi daha motive eder.

Önce dağınıklıkları veya çöpleri toplayın.

Silip süpürmeye geçmeden önce ortalıktaki çöpleri atıp boş tabak ve bardakları toplayabilirsiniz. Bu küçük ama etkili hareket ortamı anında %50 daha temiz gösterir ve enerjinizi yükseltir.

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Katı bir rutin belirlemek yerine ilerleme odaklı olun.

Her yer pırıl pırıl olmalı baskısını bir kenara bırakın. Mükemmel olmayan bir temizlik, hiç yapılmayan temizlikten her zaman daha iyidir bunu kendinize sık sık hatırlatın.

Temizliğin sonuna bir ödül koyun.

Temizlik bittiğinde yapacağınız keyifli bir şeyi planlayın. Taze demlenmiş bir kahve eşliğinde dizi izlemek veya sevdiğiniz bir tatlıyı yemek gibi küçük bir ödül bile sizi gerçekten çok motive edecek!

Güzel kokulu temizlik ürünleri kullanın.

Kokusu hoşunuza giden yüzey temizleyiciler veya taze yıkanmış çamaşır kokusu psikolojik olarak temizlik hissini güçlendirir. Bu yüzden sevdiğiniz ürünleri kullanmak temizlik sürecini de sevmenizi sağlayacak!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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