IDC Doğruladı: Huawei, Küresel Akıllı Saat Pazarında 1 Numara
Yeni HUAWEI WATCH GT 7 Serisi, Huawei’nin Akıllı Saat İnovasyonundaki Öncü Konumunu Pekiştiriyor.
IDC’nin yayımladığı son Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker[1] raporuna göre Huawei, 2026’nın ikinci çeyreğinde küresel bilekten takılan giyilebilir cihazlar pazarındaki liderliğini korudu. Şirket, dünya genelinde gerçekleştirdiği 9,7 milyon adetlik sevkiyat ve %20,3’lük pazar payıyla, Xiaomi’nin 8,5 milyon adetlik (%17,7) ve Apple’ın 6,4 milyon adetlik (%13,3) sevkiyatının önünde yer aldı. Bu veriler, Huawei’nin 2025’in birinci çeyreğinden bu yana aralıksız altı çeyrektir küresel bilekten takılan giyilebilir cihazlar pazarında lider olduğunu teyit ediyor.
Bu istikrarlı büyüme, Huawei’nin giyilebilir teknoloji alanındaki kesintisiz Ar-Ge yatırımlarının ve tüketicilerin daha sağlıklı ve aktif yaşamlar sürmelerini hedefleyen geniş ürün portföyünün bir sonucudur. Şirketin bu vizyonunun en güncel örneği, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Münih kentinde tanıtılan ve açık hava sporları, antrenman takibi, sağlık ve ergonomi alanlarında akıllı saat kabiliyetlerinin sınırlarını genişleten HUAWEI WATCH GT 7 Serisi oldu.
Fiziksel Hazırlık Skoru: Güne Bilinçli ve Planlı Başlangıç
Gelişmiş Spor Modları: Kapalı Alan Kayak ve Bisiklet Tırmanış Özellikleri
Her İhtiyaca Uygun Çözümler
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