IDC Doğruladı: Huawei, Küresel Akıllı Saat Pazarında 1 Numara

WATCH GT 7 Serisi, sektörde bir ilk olan Kapalı Alan Kayak Modu dahil olmak üzere yeni kış sporları özellikleriyle donatıldı. Cihaz, Huawei'nin AI-XDR teknolojisi sayesinde jiroskop ve ivmeölçer gibi entegre sensör dizilimlerini kullanarak, GPS sinyalinin bulunmadığı kapalı tesislerde dahi kayak ve snowboard aktivitelerini otomatik olarak tespit edip takip edebilmektedir.

Açık havada ise dünya çapında 3.000'den fazla kayak merkezinin haritası doğrudan saate indirilerek pist ve teleferik takibi yapılabilmekte, zorlu eğimlerde rota sapmalarının önüne geçilmektedir. AI-XDR altyapısı, kayak rotası takibinin doğruluğunu ticari sınıf GPS ekipmanlarıyla karşılaştırıldığında %98’e varan doğruluk sunuyor; ayrıca Dönüş ve G-Kuvveti ölçümleriyle ileri düzey sporculara tekniklerini geliştirmeleri için somut veriler sunmaktadır.

Bisiklet kullanıcıları için geliştirilen Tırmanış Özellikleri ise farklı irtifa değişimlerine sahip rotaların önceden planlanmasına, anlık eğim açısı ve kalan tırmanış mesafesinin canlı izlenmesine olanak tanır. İniş esnasında devreye giren Keskin Dönüş Uyarısı ise sürücüleri sert virajlara yüksek hızla yaklaşmaları durumunda zamanında uyarır.

Uzun Pil Ömrü ve Kesintisiz Performans

Akıllı saat kategorisinde Huawei'nin imza özelliklerinden biri olan pil performansı, WATCH GT 7 Serisi ile daha da ileriye taşınıyor. 46 mm modeli; hafif kullanımda 21 güne kadar, tipik kullanımda 12 gün ve her zaman açık ekran (AOD) aktifken 7 güne kadar pil ömrü sunar. 41 mm modeli ise sırasıyla 14 gün, 7 gün ve 5 günlük kullanım süreleri sağlar. Patika koşusu veya uzun mesafe bisiklet gibi saatler süren kesintisiz rota takibi gerektiren senaryolarda ise cihaz, özel pil modlarıyla 51 saate kadar aralıksız GPS takibini destekler. Bu modda AI-XDR teknolojisi, GPS uydu bağlantı sıklığını optimize ederken aradaki veri boşluklarını dahili sensör verileriyle doldurarak yüksek hassasiyet ve enerji verimliliğini bir arada sunar.