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Ütü Yaparken Hangi Kumaşa Hangi Programı Kullanmalıyız?

etiket Ütü Yaparken Hangi Kumaşa Hangi Programı Kullanmalıyız?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
22.09.2026 - 13:16
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Ütü yaparken en çok karışan durumlardan biri elbette kumaşa göre ayar seçimi. Aslında kullandığınız ütü ne kadar gelişmiş ve profesyonel olsa da bazen kumaşa göre ufak ayarlamalar yapmak, ütü hızını sandığınızdan çok etkiliyor. Keten, saten, pamuklu veya denim gibi farklı kumaş türlerini aynı ayarla ütülemekse bu işlemin bazen bir çileye dönüşmesine neden olabiliyor.

İşte bu nedenle işinize çok yarayacak detaylı bir rehber hazırladık!

Not: Yine de siz siz olun ütü yapmadan önce elinizdeki ürünün etiketine bakarak son kontrol yapmayı unutmayın!

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1. Polyester ve Sentetik Kumaş

Polyester, naylon ve asetat gibi kumaşlar ütülemesi en riskli olanlar arasında. Çünkü yüksek sıcaklık bu tür kumaşların yüzeyini bozarak kıyafette deformasyona ve yanığa neden olabiliyor. Elinizde çabuk ısınan böyle bir kumaş olduğunda ütü ısısını en düşük ayarda tutmanız gerekiyor. Bakım etiketi aksini söylemedikçe bu tür kumaşlarda buhar gücünü kullanmamanız da öneriliyor.

2. İpek ve Saten

İpek ve saten gibi hassas kumaşlar acele işi sevmiyor. Ayrıca fazla ısıdan ve baskıdan da hoşlanmıyor. Çünkü narin yapıdaki bu kumaşlar fazla ısı, baskı ya da hız karşısında yıpranıyor. Bu nedenle ütü ayarını düşük-orta aralıkta tutmak ve işlemi narin narin yapmak gerekiyor. Bu kumaşlar ütülerken parlama riski taşıdığından kumaşı ters çevirip ütü yapmak da güvenli bir seçenek olarak tercih ediliyor. Yani ütüyü aynı yerde uzun süre bekletmeden ve yavaş yavaş düşük ısıyla işlem yapmanız yeterli. Üstelik Philips Azur 8000 Serisi ütü, kendiliğinden otomatik kapandığından bu risklerin tümünü ortadan kaldırıyor.

3. Pamuklu

Gömleklerden nevresimlere, iç çamaşırlarından tişörtlere kadar hayatımızda bolca bulunan pamuklu kumaşlar, diğer birçok kumaşa göre dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Bu nedenle yüksek sıcaklığı ve buhar gücünü çok iyi kaldırıyor. Elbette ürüne göre etiket kontrolü yapmak her zaman önem taşıyor. Fakat özellikle inatçı kırışıklıklarda yüksek sıcaklık ve buhar gücü rahatlıkla kullanılabiliyor. Ütülemeye başlamadan önce kumaşı hafif ıslatırsanız işleri daha kolay tamamlayabilirsiniz.

4. Keten

Ketenin o sevdiğimiz doğal görüntüsünün yanında kolay kırışma gibi sinir bozucu bir özelliği var. Ama iyi haber şu ki, keten de pamuk gibi yüksek sıcaklık ve buhara dayanabiliyor. Ayrıca keten kumaşın biraz nemli olması ya da suyla hafif ıslatılması da inatçı kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlıyor. Yani ütünüzün yüksek sıcaklık ayarını ve buhar gücünü rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Üstelik Philips Azur 8000 Serisi ütü, 3000 W ile hızlı ısınıp güçlü performans sunduğundan acele etmeden de işler kusursuz tamamlanıyor.

5. Yün

Yünlü kazak veya pantolon gibi kumaşlar elektriklenmeye müsait olduğundan ütü ısısından ve buhardan pek hoşlanmıyor. Üstelik hızlı hareketler lifleri aşındırarak elektriklenmeyi artırıyor. Bu tür kumaşları ütülemeye de genelde pek gerek olmuyor ama ihtiyaç duyduğunuzda fazla baskı uygulamadan, araya temiz bir bez yerleştirerek ve düşük ısıda ütüleyebilirsiniz.

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6. Viskon

Viskon gömlek ve elbiseler kırışmaya müsait bir diğer kumaş grubunda. Ama sırf bu yüzden ütü yapamayacak değilsiniz. Çünkü orta ısıda ve yavaş ütüleme yaparsanız viskon kumaşı aşındırmadan kırışıklıkları açabilirsiniz. Kumaşın parlama riskini azaltmak içinse araya temiz bir bez koymak, fazla baskı uygulamamak ve tersten ütülemek yine yapabilecekleriniz arasında.

7. Denim

Kalın denim kumaşlardaki kırışıklıklar da derin ve inatçı oluyor. Bu kumaşlar dayanıklı yapısıyla öne çıktığından yüksek ısıyı ve buhar gücünü rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Özellikle kalın dikişlerin olduğu bölgelerde ve iz yapmaya müsait diz çevresinde, Philips Azur 8000 Serisi'nin 260 g turbo buhar gücünden faydalanarak kırışıklıkları tek seferde yok edebiliyorsunuz.

8. Karışımlı Kumaşlar

%60 pamuk, %40 polyester gibi karışımlı kumaşlar biraz kafa karıştırıcı oluyor. Bu kumaşlarda kumaş yoğunluğuna ve türüne dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle özellikle karışımlı ürünlerde bakım etiketi, büyük önem taşıyor ve size güvenilir bir rehber sunuyor. Ayrıca Philips Azur 8000 Serisi, optimum sıcaklık ayarı yaptığından kumaşa en uygun ayarı belirlemenizi sağlıyor ve sizi büyük bir çileden kurtarıyor.

9. Gömlek ve Pantolon

Bazen kumaş türünün dışında ütülenecek kıyafete de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle gömlek, ceket ve pantolon gibi belirgin ütü izi isteyen kumaşlarda yüksek buhar gücü ve ısıdan faydalanmak önem taşıyor. Keten gömlek veya pamuklu pantolon gibi zor açılan parçalarda aynı yerin üzerinden tekrar tekrar geçmek yerine güçlü buhar işi hızlandırabiliyor. 

Philips Azur 8000 Serisi, 3000 W gücün yanında dakikada 100 grama kadar kesintisiz buhar ve 260 grama kadar turbo şok buhar sunuyor. Hareket sensörü her hareketinizi algılayarak buna uygun buhar veriyor ve böylece sürekli su doldurma ya da ütü gücünü gereksiz kullanma gibi sorunları azaltıyor.

10. Ütüleme Sıralaması

Ütü yaparken işleri en hızlı şekilde tamamlamak için kıyafetleri, hassas kumaşlardan başlayıp daha yüksek sıcaklık isteyen parçalara doğru ütülemeniz en doğrusu. Bu sayede ısıyı kademeli artırarak işleri daha kolay tamamlayabilirsiniz. Yine de Philips Azur 8000 Serisi ütüler burada işleri biraz değiştiriyor. Çünkü mevcut OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir kumaşların tamamında tek bir optimum sıcaklık ayarı kullanılmasını sağlıyor. Böylece kot pantolondan ipeğe, ketenden kaşmire geçerken sıcaklığı değiştirmeden veya giysileri önceden ayırmadan ütüleme yapabiliyorsunuz.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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