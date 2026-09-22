Ütü Yaparken Hangi Kumaşa Hangi Programı Kullanmalıyız?

Ütü yaparken en çok karışan durumlardan biri elbette kumaşa göre ayar seçimi. Aslında kullandığınız ütü ne kadar gelişmiş ve profesyonel olsa da bazen kumaşa göre ufak ayarlamalar yapmak, ütü hızını sandığınızdan çok etkiliyor. Keten, saten, pamuklu veya denim gibi farklı kumaş türlerini aynı ayarla ütülemekse bu işlemin bazen bir çileye dönüşmesine neden olabiliyor.

İşte bu nedenle işinize çok yarayacak detaylı bir rehber hazırladık!

Not: Yine de siz siz olun ütü yapmadan önce elinizdeki ürünün etiketine bakarak son kontrol yapmayı unutmayın!