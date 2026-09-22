Ütü Yaparken Hangi Kumaşa Hangi Programı Kullanmalıyız?
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Ütü yaparken en çok karışan durumlardan biri elbette kumaşa göre ayar seçimi. Aslında kullandığınız ütü ne kadar gelişmiş ve profesyonel olsa da bazen kumaşa göre ufak ayarlamalar yapmak, ütü hızını sandığınızdan çok etkiliyor. Keten, saten, pamuklu veya denim gibi farklı kumaş türlerini aynı ayarla ütülemekse bu işlemin bazen bir çileye dönüşmesine neden olabiliyor.
İşte bu nedenle işinize çok yarayacak detaylı bir rehber hazırladık!
Not: Yine de siz siz olun ütü yapmadan önce elinizdeki ürünün etiketine bakarak son kontrol yapmayı unutmayın!
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1. Polyester ve Sentetik Kumaş
2. İpek ve Saten
3. Pamuklu
4. Keten
5. Yün
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6. Viskon
7. Denim
8. Karışımlı Kumaşlar
9. Gömlek ve Pantolon
10. Ütüleme Sıralaması
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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