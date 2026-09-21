Beyaz Halıya Dökülen Lekeler Nasıl Çıkar Anlatıyoruz!

Evlerin vazgeçilmezi olan beyaz halılar, şık duruşlarının yanı sıra lekeleri en çok belli eden eşyalardır. Beyaz bir halıya bir şey döküldüğünde panik yapmak yerine, doğru adımları hızlıca uygulamak lekenin kalıcı olmasını önler. İşte beyaz halınızdaki lekeleri iz bırakmadan yok edecek adımlar.