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Beyaz Halıya Dökülen Lekeler Nasıl Çıkar Anlatıyoruz!

etiket Beyaz Halıya Dökülen Lekeler Nasıl Çıkar Anlatıyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
21.09.2026 - 11:31
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Evlerin vazgeçilmezi olan beyaz halılar, şık duruşlarının yanı sıra lekeleri en çok belli eden eşyalardır. Beyaz bir halıya bir şey döküldüğünde panik yapmak yerine, doğru adımları hızlıca uygulamak lekenin kalıcı olmasını önler. İşte beyaz halınızdaki lekeleri iz bırakmadan yok edecek adımlar.

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Kesinlikle ovmayın, tampon hareketlerle sıvıyı emin.

  • Sıvı döküldüğü an yapılan en büyük hata bezle halıyı ovalayarak silmektir. Ovalamak, lekenin halı liflerinin derinlerine işlemesine ve leke alanının daha da genişlemesine neden olur. Bunun yerine, temiz ve emici bir havlu kağıdı veya beyaz bir bezi lekenin üzerine koyun. Üzerine hafifçe bastırarak sıvının kumaş tarafından tamamen emilmesini sağlayın. Sıvı transferi bitene kadar bezi değiştirerek bu işlemi tekrarlayın.

Doğal renk koruyucu olarak beyaz sirke ve su karışımı hazırlayın.

Doğal renk koruyucu olarak beyaz sirke ve su karışımı hazırlayın.

Beyaz halılarda kimyasal leke çıkarıcılar bazen sarı lekeler bırakabilir veya halının dokusuna zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için eşit oranda ılık su ve beyaz sirke karışımı hazırlayın.

Lekeyi yaymamak için her zaman dıştan içe doğru silin.

Hazırladığınız sirkeli su karışımını temiz, renk vermeyen bir beze veya mikrofiber kumaşa dökün. Temizleme işlemine kesinlikle lekenin tam ortasından başlamayın; bu lekeyi dışarı doğru yayar. Her zaman lekenin en dış kenarlarından başlayarak merkeze doğru dairesel ve hafif tampon hareketlerle silme işlemini gerçekleştirin.

Yağ ve salça lekelerini çekmesi için bolca karbonat serpin.

Yağ ve salça lekelerini çekmesi için bolca karbonat serpin.

Eğer dökülen madde yemek yağı, kozmetik ürünü veya salçalı bir yemekse, suyla müdahale etmeden önce lekenin üzerine bolca karbonat dökün. Karbonat, yağlı maddeleri ve kokuyu kendi içine hapsetme özelliğine sahiptir. Karbonatı lekenin üzerinde yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletin. Toz halindeki karbonat yağı emip kuruduğunda, halıyı güçlü bir elektrikli süpürgeyle yüksek devirde süpürün.

Renkli ve inatçı çay lekelerine deterjanlı tampon uygulayın.

Çay, kahve veya meyve suyu gibi halıyı hızla boyayan organik lekeler için bir bardak ılık suyun içerisine birkaç damla ağartıcı içermeyen bulaşık deterjanı ekleyin. Karışımı köpürterek bez yardımıyla lekeye hafifçe bastırın.

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Kurumuş lekeleri önceden yumuşatın.

Kurumuş lekeleri önceden yumuşatın.

Eğer leke döküldüğü an fark edilmediyse ve halı üzerinde kuruyup sertleştiyse, doğrudan silmeye çalışmak halı liflerini koparabilir. Bu durumda temizleme suyunu uygulamadan önce, lekenin üzerine çok az miktarda ılık su püskürterek veya nemli bir bezi üzerinde bekleterek lekenin yumuşamasını sağlayın.

Liflerin sertleşmesini önlemek için mutlaka durulama yapın.

Liflerin sertleşmesini önlemek için mutlaka durulama yapın.
  • Leke halıdan tamamen temizlendikten sonra işlem bitmiş sayılmaz. Halı üzerinde kalan deterjan veya sirke kalıntıları, kuruduktan sonra havada uçuşan tozları bir mıknatıs gibi çeker ve o bölgenin kısa sürede tekrar kararmasına neden olur. Bunu önlemek için temizleme işlemi biter bitmez temiz, sade ve nemli bir bezle bölgeyi mutlaka durulayın.

Küf ve kötü kokuyu engellemek için tamamen kurutun ve havalandırın.

Temizlenen beyaz halının alt tabanında nem kalması, zamanla halının sararmasına, küflenmesine ve oda içinde kötü kokular oluşmasına yol açar. Durulama bittikten sonra kuru bir havluyla halının fazla nemini iyice bastırarak edin. Ardından, temizlenen bölgenin altının da hava alabilmesi için halıyı hafifçe yukarı kaldırın, pencereleri açarak odanın iyice havalanmasını sağlayın.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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