Beyaz Halıya Dökülen Lekeler Nasıl Çıkar Anlatıyoruz!
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Evlerin vazgeçilmezi olan beyaz halılar, şık duruşlarının yanı sıra lekeleri en çok belli eden eşyalardır. Beyaz bir halıya bir şey döküldüğünde panik yapmak yerine, doğru adımları hızlıca uygulamak lekenin kalıcı olmasını önler. İşte beyaz halınızdaki lekeleri iz bırakmadan yok edecek adımlar.
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Kesinlikle ovmayın, tampon hareketlerle sıvıyı emin.
Doğal renk koruyucu olarak beyaz sirke ve su karışımı hazırlayın.
Lekeyi yaymamak için her zaman dıştan içe doğru silin.
Yağ ve salça lekelerini çekmesi için bolca karbonat serpin.
Renkli ve inatçı çay lekelerine deterjanlı tampon uygulayın.
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Kurumuş lekeleri önceden yumuşatın.
Liflerin sertleşmesini önlemek için mutlaka durulama yapın.
Küf ve kötü kokuyu engellemek için tamamen kurutun ve havalandırın.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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