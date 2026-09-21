Bize Karakterini Anlat, Seni Yansıtan Kombini Yapalım!
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Giyinmenin sadece güzel parçaları bir araya getirmek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Seçtiğimiz her bir parça bizim karakterimizi yansıtır. Kendimizi ifade şekillerimizden biri olan kombin yapma olayını biraz ciddiye aldığımız zaman günlük hayatta kendimizi daha rahat hissedebiliriz!
Hadi, birlikte karakterini inceleyerek seni yansıtan o kombini bulalım!
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1. İlk olarak! Boş bir gününde kendini en rahat hissettiğin yer neresi?
2. Dolabını açtığında hangi renk tonları göze çarpıyor?
3. Peki, kıyafet seçerken en çok dikkat ettiğin şey nedir?
4. Arkadaşların seni nasıl anlatır?
5. Bir davete gidiyorsun! Nasıl bir şey giyersin?
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6. Ayakkabı seçme zamanı!
7. Son olarak! Aksesuar konusunda nasıl olduğunu söyler misin?
Rahat kombin!
Zarif kombin!
Enerjik kombin!
Özgür kombin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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