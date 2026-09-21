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Bize Karakterini Anlat, Seni Yansıtan Kombini Yapalım!

etiket Bize Karakterini Anlat, Seni Yansıtan Kombini Yapalım!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
21.09.2026 - 10:31
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Giyinmenin sadece güzel parçaları bir araya getirmek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Seçtiğimiz her bir parça bizim karakterimizi yansıtır. Kendimizi ifade şekillerimizden biri olan kombin yapma olayını biraz ciddiye aldığımız zaman günlük hayatta kendimizi daha rahat hissedebiliriz! 

Hadi, birlikte karakterini inceleyerek seni yansıtan o kombini bulalım!

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1. İlk olarak! Boş bir gününde kendini en rahat hissettiğin yer neresi?

2. Dolabını açtığında hangi renk tonları göze çarpıyor?

3. Peki, kıyafet seçerken en çok dikkat ettiğin şey nedir?

4. Arkadaşların seni nasıl anlatır?

5. Bir davete gidiyorsun! Nasıl bir şey giyersin?

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6. Ayakkabı seçme zamanı!

7. Son olarak! Aksesuar konusunda nasıl olduğunu söyler misin?

Rahat kombin!

Rahat kombin!

Karakterine baktığımız zaman rahatlığı ve doğallığı önemsediğini görüyoruz. Fazla uğraşılan işleri sevmiyor olabilirsin. Özgürce hareket etmek çok önemli! Bu yüzden spor ayakkabı, jean, oversize tişört dolabında kesinlikle olmalı. Sade parçalar alıyorsun. Onları bir araya getirmenin çok daha kolay olduğunu biliyorsun. 

Gün içinde rahat olman şık görünmenden çok daha önemli. Bu yüzden başkalarının ne düşündüğünden ziyade kendini iyi hissetmeye odaklanıyorsun. Kısacası senin karakterine en çok uyan kombinler rahat olanlar!

Zarif kombin!

Zarif kombin!

Düzenli, özenli ve zarif bir yanın var... Bir yere giderken nasıl göründüğüne dikkat ediyorsun. Kombini yaparken parçaların birbiriyle uyumlu olması senin için çok önemli. Ayrıca trendleri takip ediyor olabilirsin. Yine de zamansız parçaları tercih ederek her zaman şık olabiliyorsun. 

Blazer ceket, kumaş pantolon, gömlek ve loaferlar kesinlikle dolabında olmalı! Bunlarla yaptığın kombinleri boğmamak adına çok fazla aksesuar kullanmıyorsun. Kaliteli ve özenli durmak için çabalıyorsun!

Enerjik kombin!

Enerjik kombin!

İçindeki o enerjiyi kıyafetine yansıtmayı çok seviyorsun! Sıradan kıyafetlerin içinde sıkılıyor olabilirsin. Bu yüzden dolabında canlı renkler, eğlenceli desenler ve dikkat çekici parçalar olabilir. Kırmızı bir çanta, renkli bir ayakkabı ya da ceket kesinlikle dolabında olmalı... 

İnsanlar kombinine uzun uzun bakmak ister! Çünkü yaptığın kombinde kendini ifade ediyorsun. Moda dediğimiz şey kendini ifade etmenin en eğlenceli yollarından biri. Kombinlerinde hem cesaret hem de bolca enerji var!

Özgür kombin!

Özgür kombin!

Özgür ruhlu birisin... Kendi yolundan gitmeyi sevdiğin çok belli. Bu yüzden herkesin giydiklerini giymek yerine sana iyi hissettiren parçalara yöneliyorsun. Kıyafetlerinin kusursuz olmasına gerek yok, seni yansıtsın yeter. 

Toprak tonları, doğal kumaşlar, desenler ve salaş üstler dolabında bolca olmalı. Bunların birbiriyle yakışıp yakışmadığına bakmıyorsun. Parçaların tek tek sana iyi gelmesine odaklanıyorsun. Bu yüzden görünümün biraz karmaşık oluyor. Ama bu karmaşıklık tam olarak senin özgürlüğünü gösteriyor!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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