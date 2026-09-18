Yaşam Alanlarında Neşe ve Mutluluk Vermeyi Amaçlayan “Dopamin Dekoru” Nedir?

Bir süredir dekorasyon trendleri doğru bildiğimiz bilgileri yanlışlayacak şekilde ilerliyor. Bir dönem ideal iç dekorasyonun sadece sakin tonlar, doğal dokular ve minimal alanlarla kurulacağı düşünülüyordu. Sonra işin içine biraz renk, kişiye özel tasarım ve dekoratif öge bolluğu girdi. En güncel ev dekorasyon trendlerinden olan dopamin dekoruysa adeta kuralları baştan yazdı. Çünkü artık konuya bir de 'rahatlık' ve 'mutluluk' terimleri eklendi.

Biz de sizler için bu yepyeni ev dekorasyon trendinin tüm detaylarını araştırarak faydalı bir rehber hazırladık!