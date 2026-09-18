Yaşam Alanlarında Neşe ve Mutluluk Vermeyi Amaçlayan “Dopamin Dekoru” Nedir?
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Bir süredir dekorasyon trendleri doğru bildiğimiz bilgileri yanlışlayacak şekilde ilerliyor. Bir dönem ideal iç dekorasyonun sadece sakin tonlar, doğal dokular ve minimal alanlarla kurulacağı düşünülüyordu. Sonra işin içine biraz renk, kişiye özel tasarım ve dekoratif öge bolluğu girdi. En güncel ev dekorasyon trendlerinden olan dopamin dekoruysa adeta kuralları baştan yazdı. Çünkü artık konuya bir de 'rahatlık' ve 'mutluluk' terimleri eklendi.
Biz de sizler için bu yepyeni ev dekorasyon trendinin tüm detaylarını araştırarak faydalı bir rehber hazırladık!
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Önce dopamin dekorunun ne olduğuyla başlayalım!
Dopamin dekorunun temelinde renkler var.
Kişisellik ve yaşanmışlık da ön planda.
Bazen cesur desenler devreye girebiliyor.
Kural tanımazlık ve özgürlük temel özellikler arasında.
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Gelelim bu yaklaşımı kendi yaşam alanınıza nasıl uyarlayacağınıza…
Önce odak duvar veya mobilyayla başlamak en sağlıklısı.
Farklı desenlerden ve dokulardan korkmayın.
Vintage parça işin içine girince olaylar anlam kazanıyor.
Özetle evinizin sizi yansıtması gerek!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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