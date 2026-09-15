Ütü Yapmaya Başlamadan Önce Bilmen Gerekenler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ütü yapmak dışarıdan bakınca “Ne var canım, ütüyü gezdiriyorsun işte.” gibi görünüyor ama işin içine kumaş türleri, sıcaklık ayarları ve inatçı kırışıklıklar girince olay biraz değişiyor. Bu yüzden ütüyü prize takmadan önce birkaç küçük detayı bilmek gerçekten hayat kurtarıyor.
Hadi, ütü masasını açmadan önce bilmen gerekenlere bakalım! 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ütüye bütün gücünle bastırmana gerek yok.
2. Ütü masasının yüksekliği sandığından daha önemli.
3. Mutlaka yumuşatıcı kullan.
4. Her kumaşın farklı ısı ayarı vardır.
5. Askıdaki kıyafetleri dikey buharla kurtarabilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Buharı gelişigüzel kullanma, kumaşın ihtiyacına göre ayarla.
7. Ütülediğin kıyafeti hemen katlayıp üst üste atma.
8. Yuvarlak hareketlerden kaçınmalısın.
9. İyi bir ütü, işin yarısını senin yerine halleder.
10. Dikey buhar özelliğini de es geçme.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın