Ütü Yapmaya Başlamadan Önce Bilmen Gerekenler

Ütüyü ne kadar bastırırsan kırışıklıklar o kadar hızlı açılacakmış gibi geliyor olabilir ama işin sırrı pek de kas gücünde değil. 😄Ütüye gereğinden fazla bastırmak hem seni boşuna yorabilir hem de bazı kumaşlarda parlama ya da iz bırakma riskini artırabilir. Yani ütüyle bilek güreşine hiç gerek yok; doğru ayar, biraz buhar ve sakin sakin ilerlemek yeterli.