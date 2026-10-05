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Emekli Zammı Sil Baştan! Memur ve Emeklinin 2027 Maaşında Yeni Rakam Ortaya Çıktı

Emekli Zammı Sil Baştan! Memur ve Emeklinin 2027 Maaşında Yeni Rakam Ortaya Çıktı

Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 11:01
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Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027 emekli zammının ilk yarısı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca emekliyi ilgilendiren 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,56 olarak hesaplandı. Zammın geri kalanı ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki fiyat artışlarına bağlı. Nihai oran 3 Ocak 2027'de belli olacak. İşte emekli ve memurun zam tahmini!

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Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Emeklinin 3 aylık zam oranı netleşti.

Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Emeklinin 3 aylık zam oranı netleşti.

Emekli aylıkları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı kadar artırılıyor. Ocak 2027 zammının hesabında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının fiyat artışları esas alınıyor ve Eylül TÜFE'sinin açıklanmasıyla bu üç aylık tablo netleşti.

Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos'ta yüzde 1,84 olan aylık enflasyon, iki ayın toplamında yüzde 3,65'e ulaşmıştı. Eylül verisiyle birlikte üç aylık birikimli oran yüzde 5,56'ya çıktı. Bu rakam, Ocak zammının yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

Geri kalan kısmı ise yılın son çeyreğindeki enflasyon belirleyecek. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında fiyatların ne kadar yükseleceği, emeklinin cebine girecek zammın son halini doğrudan değiştirecek.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Zam oranı için iki farklı senaryo masada. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28 esas alındığında, Ocak zammının yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,43'lük yıl sonu beklentisine göre ise zam yaklaşık yüzde 9,97 seviyesine çıkıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hesaplamalara göre bu iki senaryo, en düşük emekli aylığına da yansıyor. Merkez Bankası senaryosunda en düşük aylığın yaklaşık 25 bin 601 liraya, piyasa anketi senaryosunda ise yaklaşık 25 bin 900 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Emekli maaşı ne zaman belli olacak?

Bu rakamların kesin olmadığını hatırlatmakta fayda var. Tahminler, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun beklentilere uyacağı varsayımına dayanıyor. Kesin tablo, Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2027'de ortaya çıkacak ve SSK ile Bağ-Kur'lu emeklilerin yeni aylıkları o günkü veriyle netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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