Emekli Zammı Sil Baştan! Memur ve Emeklinin 2027 Maaşında Yeni Rakam Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027 emekli zammının ilk yarısı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca emekliyi ilgilendiren 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,56 olarak hesaplandı. Zammın geri kalanı ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki fiyat artışlarına bağlı. Nihai oran 3 Ocak 2027'de belli olacak. İşte emekli ve memurun zam tahmini!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Emeklinin 3 aylık zam oranı netleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın