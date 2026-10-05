Emekli Zammı Sil Baştan! Memur ve Emeklinin 2027 Maaşında Yeni Rakam Ortaya Çıktı

Emekli aylıkları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı kadar artırılıyor. Ocak 2027 zammının hesabında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının fiyat artışları esas alınıyor ve Eylül TÜFE'sinin açıklanmasıyla bu üç aylık tablo netleşti.

Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos'ta yüzde 1,84 olan aylık enflasyon, iki ayın toplamında yüzde 3,65'e ulaşmıştı. Eylül verisiyle birlikte üç aylık birikimli oran yüzde 5,56'ya çıktı. Bu rakam, Ocak zammının yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

Geri kalan kısmı ise yılın son çeyreğindeki enflasyon belirleyecek. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında fiyatların ne kadar yükseleceği, emeklinin cebine girecek zammın son halini doğrudan değiştirecek.