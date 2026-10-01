Emekli ve Memur İçin 2027 Zammı Belli Oldu: Emin Yılmaz Kimin Ne Kadar Alacağını Hesapladı
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Milyonlarca emekli ve memurun gözü, ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı belirleyecek enflasyon verilerinde. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni esas alarak kimin ne kadar maaş alabileceğini tek tek hesapladı. Yılmaz'ın tablosuna göre en düşük emekli maaşı 25 bin 921 liraya, memur emeklisinin maaşı ise 34 bin 48 liraya çıkabilir.
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Emekli zammı ne kadar olacak?
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En düşük emekli maaşı, memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminler...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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