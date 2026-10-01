Emekli ve Memur İçin 2027 Zammı Belli Oldu: Emin Yılmaz Kimin Ne Kadar Alacağını Hesapladı

Yılmaz'ın hesabına göre şu anda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı, yüzde 10,06'lık artışla 25 bin 921 liraya yükselebilir. Ancak bu rakamın maaşlara yansıması için en düşük aylığa yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesap toplu sözleşme üzerinden yapılıyor. Sözleşmeye göre 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027'nin ilk yarısı için yüzde 5 zam öngörülüyor. Enflasyonun yüzde 10,06'da kalması halinde memurlara yüzde 2,86 enflasyon farkı doğacak. Bu fark 2027 zammıyla birleşince ocakta maaşlara toplamda yüzde 8'lik artış yansıyacak.

Yılmaz'ın tahmini tablosu şöyle:

Memur emeklisi: 31 bin 526 liradan 34 bin 48 liraya

Bekar memur: 66 bin 187 liradan 71 bin 481 liraya

Evli memur: 70 bin 257 liradan 75 bin 877 liraya

Kesin rakamlar, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Yılmaz'ın hesaplaması Merkez Bankası anketindeki beklentilerin gerçekleşeceği varsayımına dayanıyor; açıklanacak aylık veriler beklentinin üzerinde ya da altında kalırsa zam oranı da buna göre değişecek.