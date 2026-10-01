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Emekli ve Memur İçin 2027 Zammı Belli Oldu: Emin Yılmaz Kimin Ne Kadar Alacağını Hesapladı

Emekli ve Memur İçin 2027 Zammı Belli Oldu: Emin Yılmaz Kimin Ne Kadar Alacağını Hesapladı

memur Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 11:31
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Milyonlarca emekli ve memurun gözü, ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı belirleyecek enflasyon verilerinde. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni esas alarak kimin ne kadar maaş alabileceğini tek tek hesapladı. Yılmaz'ın tablosuna göre en düşük emekli maaşı 25 bin 921 liraya, memur emeklisinin maaşı ise 34 bin 48 liraya çıkabilir.

Kaynak: Bengü Sarıkuş

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Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammında belirleyici olan altı aylık enflasyon farkı henüz netleşmedi. Ocak-haziran döneminde yüzde 17,76 olarak kesinleşen enflasyonun, yılın tamamında yüzde 29,61 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Tgrthaber'e değerlendirmelerde bulunan Emin Yılmaz, temmuz enflasyonunun yüzde 1,78, ağustos enflasyonunun ise yüzde 1,84 olarak açıklandığını hatırlattı. Eylül verisi 5 Ekim'de saat 10.00'da TÜİK tarafından duyurulacak. Yılmaz, kalan aylar için Merkez Bankası anketindeki beklentileri baz aldı: eylülde yüzde 2,12, ekimde yüzde 1,97, kasımda yüzde 1,13 ve aralıkta yüzde 0,82.

Bu tahminler tutarsa temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 10,06 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yasa gereği bu altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılıyor, yani emeklilerin ocak zammı da büyük ölçüde bu orana bağlı.

En düşük emekli maaşı, memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminler...

En düşük emekli maaşı, memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminler...

Yılmaz'ın hesabına göre şu anda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı, yüzde 10,06'lık artışla 25 bin 921 liraya yükselebilir. Ancak bu rakamın maaşlara yansıması için en düşük aylığa yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesap toplu sözleşme üzerinden yapılıyor. Sözleşmeye göre 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027'nin ilk yarısı için yüzde 5 zam öngörülüyor. Enflasyonun yüzde 10,06'da kalması halinde memurlara yüzde 2,86 enflasyon farkı doğacak. Bu fark 2027 zammıyla birleşince ocakta maaşlara toplamda yüzde 8'lik artış yansıyacak.

Yılmaz'ın tahmini tablosu şöyle:

  • Memur emeklisi: 31 bin 526 liradan 34 bin 48 liraya

  • Bekar memur: 66 bin 187 liradan 71 bin 481 liraya

  • Evli memur: 70 bin 257 liradan 75 bin 877 liraya

Kesin rakamlar, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Yılmaz'ın hesaplaması Merkez Bankası anketindeki beklentilerin gerçekleşeceği varsayımına dayanıyor; açıklanacak aylık veriler beklentinin üzerinde ya da altında kalırsa zam oranı da buna göre değişecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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