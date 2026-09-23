Emekli Maaşı 2027'de Beklenen Tablo Belli Oldu! İsa Karakaş SSK ve Bağkurlu İçin Zam Oranı Verdi
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Yıllardır yüksek enflasyonun baskısı altında geçim mücadelesi veren 20 milyonu aşkın memur ve emekli, gözünü Ocak ayında yapılacak maaş güncellemesine dikti. Temmuz ayında yaşanan yüzde 4,24'lük 'eksi güncelleme' şoku, sabit gelirlilerin resmi enflasyonun bile altında kaldığını gözler önüne serdi. Peki yıl sonu enflasyon tahminleri ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği söz, Ocak ayında memur ve emeklinin cebine ne kadar yansıyacak? SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli zammı 2027 tablosunu ortaya çıkardı.
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Temmuz ayında memur ve emekliye yüzde 4,24 oranında eksi güncelleme yapıldı.
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Emekli maaşı ne kadar olacak? Tablo ortaya çıktı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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