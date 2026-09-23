Emekli Maaşı 2027'de Beklenen Tablo Belli Oldu! İsa Karakaş SSK ve Bağkurlu İçin Zam Oranı Verdi

Memur ve emeklinin en büyük kâbusu, toplu sözleşme sistemi nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyonun bile altında bir maaş güncellemesiyle karşılaşmak. Önceki toplu sözleşme döneminde art arda üç dönem boyunca resmi enflasyonun altında güncelleme alan sabit gelirliler, bu yıl da benzer bir tabloyla yüzleşti.

Temmuz ayında altı aylık kümülatif enflasyon yüzde 17,76 olarak açıklanırken, memur ve emekliye yapılan güncelleme yalnızca yüzde 13,52'de kaldı. Böylece resmi enflasyonun dahi 4,24 puan altında bir 'eksi güncelleme' uygulanmış oldu. TÜİK'in ardından açıkladığı Temmuz ve Ağustos verileri de tabloyu netleştirdi: Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos'ta yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonla iki aylık kümülatif oran yüzde 3,65 seviyesinde kaldı. Enflasyon farkı doğması için bu oranın, toplu sözleşmedeki yüzde 7'lik eşiği aşması gerekiyor; oran şimdilik bu eşiğin altında kaldığı için ek bir artıştan söz edilemiyor, ancak yüzde 5'lik toplu sözleşme güncellemesi garanti durumda.