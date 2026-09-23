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Emekli Maaşı 2027'de Beklenen Tablo Belli Oldu! İsa Karakaş SSK ve Bağkurlu İçin Zam Oranı Verdi

Emekli Maaşı 2027'de Beklenen Tablo Belli Oldu! İsa Karakaş SSK ve Bağkurlu İçin Zam Oranı Verdi

Mehmet Şimşek Memur Zammı Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 14:31
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Yıllardır yüksek enflasyonun baskısı altında geçim mücadelesi veren 20 milyonu aşkın memur ve emekli, gözünü Ocak ayında yapılacak maaş güncellemesine dikti. Temmuz ayında yaşanan yüzde 4,24'lük 'eksi güncelleme' şoku, sabit gelirlilerin resmi enflasyonun bile altında kaldığını gözler önüne serdi. Peki yıl sonu enflasyon tahminleri ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği söz, Ocak ayında memur ve emeklinin cebine ne kadar yansıyacak? SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli zammı 2027 tablosunu ortaya çıkardı.

Kaynak: Türkiye gazetesi - İsa Karakaş

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Temmuz ayında memur ve emekliye yüzde 4,24 oranında eksi güncelleme yapıldı.

Temmuz ayında memur ve emekliye yüzde 4,24 oranında eksi güncelleme yapıldı.

Memur ve emeklinin en büyük kâbusu, toplu sözleşme sistemi nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyonun bile altında bir maaş güncellemesiyle karşılaşmak. Önceki toplu sözleşme döneminde art arda üç dönem boyunca resmi enflasyonun altında güncelleme alan sabit gelirliler, bu yıl da benzer bir tabloyla yüzleşti.

Temmuz ayında altı aylık kümülatif enflasyon yüzde 17,76 olarak açıklanırken, memur ve emekliye yapılan güncelleme yalnızca yüzde 13,52'de kaldı. Böylece resmi enflasyonun dahi 4,24 puan altında bir 'eksi güncelleme' uygulanmış oldu. TÜİK'in ardından açıkladığı Temmuz ve Ağustos verileri de tabloyu netleştirdi: Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos'ta yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonla iki aylık kümülatif oran yüzde 3,65 seviyesinde kaldı. Enflasyon farkı doğması için bu oranın, toplu sözleşmedeki yüzde 7'lik eşiği aşması gerekiyor; oran şimdilik bu eşiğin altında kaldığı için ek bir artıştan söz edilemiyor, ancak yüzde 5'lik toplu sözleşme güncellemesi garanti durumda.

Emekli maaşı ne kadar olacak? Tablo ortaya çıktı!

Emekli maaşı ne kadar olacak? Tablo ortaya çıktı!

Hükümetin Orta Vadeli Program'da (OVP) ve Merkez Bankası'nın revize ettiği rakamlarda enflasyon hedefleri yukarı yönlü güncellendi. Ulusal ve uluslararası kuruluşların öngörüleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görülüyor. 

Bu tahmin doğrultusunda Ocak ayında devreye girecek yasal güncelleme oranları da şekilleniyor: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında, ortalama yüzde 10 civarında bir güncelleme bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için ise beklenti yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 bandında, ortalama yüzde 8 seviyesinde şekilleniyor.

Mehmet Şimşek'in sözü tutulursa yüzde 10 zam garanti.

Mehmet Şimşek'in sözü tutulursa yüzde 10 zam garanti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce verdiği 'enflasyonun altında zam yapılmayacak' sözü yerine getirilirse, memur ve memur emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur'lularla aynı oranda güncelleme alabilir. Bu durumda memur emeklisinin güncelleme oranı yüzde 8 yerine, ilave 2 puanla birlikte yüzde 10 civarına çıkabilir.

SGK uzmanı İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in 'Enflasyonun altında zam yapılmayacak' vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacaktır. Bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesi %8 yerine %10 civarında gerçekleşecektir.'

Seyyanen zam ve refah payı olacak mı?

Seyyanen zam ve refah payı olacak mı?

Ankara kulislerinden gelen sinyaller de emekli ve çalışanlar lehine bir havanın estiğine işaret ediyor. Üç yıldır seyyanen zam alamayan memur emeklisi için parti teşkilatları ve milletvekillerinin hükümete ilettiği talepler arttı; kulislerde 'şimdi değilse ne zaman' sorusu sıkça dile getiriliyor. Küresel çatışmaların enerji fiyatlarında yarattığı dalgalanmalar ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 sınırını aşıp aşmayacağı konusundaki belirsizliği canlı tutuyor.

İsa Karakaş, seyyanen zamma dair şunları dedi:

'Ankara kulislerinden esen rüzgârların emekli ve çalışanlar lehine doğru evrilmekte olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

3 yıldır kemerleri son derece sıkılan çalışan ve emeklilerin dermanı kalmamıştır. Parti teşkilatları ve milletvekilleri bu durumu hükûmete sürekli arz etmektedir. Kulislerde 'Şimdi değilse ne zaman?' sorusu yüksek sesle dile getirilmektedir.

3 yıldan beri seyyanen zammı verilmeyen memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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