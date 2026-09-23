Final Kararı Alındığı İddia Edilmişti: Başrolü Değişen A.B.İ. Üç Kategoride Birden Yükselişe Geçti!

Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında Afra Saraçoğlu'nun yerini Bergüzar Korel aldı. Güçlü ve idealist bir kadın olan Leyla karakteriyle kadroya katılan Korel, İmirzalıoğlu ile Karadayı'dan 11 yıl sonra aynı projede yeniden buluştu. Asude Kalebek, Sinan Tuzcu ve Diren Polatoğulları da yeni sezonda diziye dahil olan isimler arasında yer aldı.

Köklü değişikliklerin ardından reytinglerde ise sert bir düşüş yaşandı. Geçen sezon 9 bandını gören A.B.İ., yeni sezonun ilk bölümlerinde 3 seviyelerine geriledi. Magazin muhabiri Deniz Tural da bu tablonun ardından sosyal medya hesabından dizi için final kararının çoktan alındığını öne sürdü.

İddiaya göre A.B.İ.'nin yerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Hamal alacak. ATV ya da yapım şirketi cephesinden ise bu iddialara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.