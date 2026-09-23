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Final Kararı Alındığı İddia Edilmişti: Başrolü Değişen A.B.İ. Üç Kategoride Birden Yükselişe Geçti!

Final Kararı Alındığı İddia Edilmişti: Başrolü Değişen A.B.İ. Üç Kategoride Birden Yükselişe Geçti!

Reyting A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 14:49
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ATV'nin salı akşamlarındaki iddialı yapımı A.B.İ., yeni sezona başrolden kadroya uzanan büyük bir değişimle girmişti. İlk haftalarda gelen reyting sonuçları ise dizinin geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Final iddialarının konuşulduğu günlerde açıklanan 22 Eylül Salı reytingleri, dizi cephesinde dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu.

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A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile ilk sezonunda salı akşamlarının zirvesine yerleşmişti.

A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile ilk sezonunda salı akşamlarının zirvesine yerleşmişti.

OGM Pictures imzalı A.B.İ., 13 Ocak 2026'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun Doğan, Afra Saraçoğlu'nun ise avukat Çağla karakterine hayat verdiği dizi, kısa sürede salı akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

İlk sezonunda Total ve ABC1 kategorilerinde 9 seviyelerini gören dizi, sezon finalini 9 Haziran'da yaptı. Ancak finale giden süreçte Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılma kararı hikayenin yönünü tamamen değiştirdi ve Çağla karakteri 17. bölümde hayatını kaybederek diziye veda etti.

Bergüzar Korel'in katılımıyla yenilenen A.B.İ. için final kararı alındığı iddiası gündeme geldi.

Bergüzar Korel'in katılımıyla yenilenen A.B.İ. için final kararı alındığı iddiası gündeme geldi.

Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında Afra Saraçoğlu'nun yerini Bergüzar Korel aldı. Güçlü ve idealist bir kadın olan Leyla karakteriyle kadroya katılan Korel, İmirzalıoğlu ile Karadayı'dan 11 yıl sonra aynı projede yeniden buluştu. Asude Kalebek, Sinan Tuzcu ve Diren Polatoğulları da yeni sezonda diziye dahil olan isimler arasında yer aldı.

Köklü değişikliklerin ardından reytinglerde ise sert bir düşüş yaşandı. Geçen sezon 9 bandını gören A.B.İ., yeni sezonun ilk bölümlerinde 3 seviyelerine geriledi. Magazin muhabiri Deniz Tural da bu tablonun ardından sosyal medya hesabından dizi için final kararının çoktan alındığını öne sürdü.

İddiaya göre A.B.İ.'nin yerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Hamal alacak. ATV ya da yapım şirketi cephesinden ise bu iddialara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

A.B.İ., 22 Eylül Salı reytinglerinde Total, AB ve ABC1'de bir önceki haftayı geride bıraktı.

A.B.İ., 22 Eylül Salı reytinglerinde Total, AB ve ABC1'de bir önceki haftayı geride bıraktı.

Final iddialarının ardından dizi cephesinden yüzleri güldüren bir gelişme geldi. Deniz Tural'ın 'ufak bir yükseliş' notuyla paylaştığı sonuçlara göre A.B.İ., dün akşam ekrana gelen bölümüyle Total'de 3,32 reyting alarak dördüncü sıraya yerleşti. Dizi, AB kategorisinde 2,42 ile yedinci, ABC1'de ise 3,07 ile altıncı oldu.

Bir hafta önce Total'de 3,07, AB'de 2,23, ABC1'de 2,69 reyting alan yapım, böylece üç kategoride de yükselişe geçti. Salı akşamının birincisi ise üç kategoride de zirveye yerleşen Tuzlu Kahve oldu. Dizinin bu çıkışı önümüzdeki haftalarda sürdürüp sürdüremeyeceği, final iddialarının akıbetini de belirleyecek gibi görünüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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