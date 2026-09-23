Final Kararı Alındığı İddia Edilmişti: Başrolü Değişen A.B.İ. Üç Kategoride Birden Yükselişe Geçti!
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ATV'nin salı akşamlarındaki iddialı yapımı A.B.İ., yeni sezona başrolden kadroya uzanan büyük bir değişimle girmişti. İlk haftalarda gelen reyting sonuçları ise dizinin geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Final iddialarının konuşulduğu günlerde açıklanan 22 Eylül Salı reytingleri, dizi cephesinde dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu.
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A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile ilk sezonunda salı akşamlarının zirvesine yerleşmişti.
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Bergüzar Korel'in katılımıyla yenilenen A.B.İ. için final kararı alındığı iddiası gündeme geldi.
A.B.İ., 22 Eylül Salı reytinglerinde Total, AB ve ABC1'de bir önceki haftayı geride bıraktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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