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Sezonun İlk Final Kararı İddiası Büyük Ses Getirdi: Atv'nin Gündemden Düşmeyen Dizisi İçin Final İddiası!

Sezonun İlk Final Kararı İddiası Büyük Ses Getirdi: Atv'nin Gündemden Düşmeyen Dizisi İçin Final İddiası!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 08:26
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Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranlarda reyting telaşı da başladı. Atv'nin geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ., bu kez düşüşe geçen izlenme oranlarıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre, dizinin geleceğine dair kritik bir karar çoktan alınmış durumda; üstelik bu iddia, sezonun daha ilk haftalarında gündeme gelen ilk final söylentisi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Deniz Tural

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A.B.İ. dizisi bu sezona kadrosunu tazeleyerek ve tartışmalı bir ayrılığın ardından girdi.

A.B.İ. dizisi bu sezona kadrosunu tazeleyerek ve tartışmalı bir ayrılığın ardından girdi.

A.B.İ. dizisi geçen sezon ekrana geldiğinde başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu; Saraçoğlu eleştirilere 'karakterin yaşına uygun, aramızda sakıncalı bir şey yok' diyerek yanıt vermişti. Sezon sonunda oyuncu diziden ayrıldı ve canlandırdığı avukat Çağla, 17. bölümde trajik bir final ile hikayeden çıkarıldı.

Yeni sezona köklü bir kadro değişikliğiyle giren yapımda Kenan İmirzalıoğlu başrolünü korurken, ona bu kez Bergüzar Korel eşlik ediyor. Kadroya Asude Kalebek, Sinan Tuzcu ve Diren Polatoğulları gibi isimler de katıldı; prodüksiyon bu hamleyle dizinin ilk sezondaki ivmesini yeniden yakalamayı hedefliyordu.

İlk sezonunda üst üste reyting birinciliği yaşayan A.B.İ., bu süreçte yönetmen değişikliğine de gitmişti; kadrosundaki oyuncuların neredeyse tamamı yenilenerek dizi bu sezona adeta sıfırdan başladı.

A.B.İ.'nin reytingleri bu sezon geçen seneki seviyenin oldukça altında seyrediyor.

A.B.İ.'nin reytingleri bu sezon geçen seneki seviyenin oldukça altında seyrediyor.

Reyting raporlarına göre A.B.İ., geçen sezon Total ve ABC1 gruplarında 9 seviyelerine kadar çıkabilmişken, bu sezon aynı kategorilerde 3 bandına kadar geriledi; düşüş oranı izleyiciler kadar sektör takipçilerini de şaşırttı.

15 Eylül Salı akşamına ait verilere göre A.B.İ., Total ve ABC1 gruplarında geçen sezon yakaladığı oranların belirgin şekilde altında kaldı; yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmese de bu tablo erken final iddialarını da beraberinde getirdi. Magazin muhabiri Deniz Tural'ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre ise A.B.İ. için final kararı çoktan çıkmış durumda.

Aynı iddiaya göre dizinin yerini, Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Hamal alacak. Çekimlerine yeni başlanan yapımın ekrana geliş günü resmi olarak açıklanmadı; ancak iddialara göre Hamal'ın atv'nin salı akşamlarına yerleşmesi bekleniyor.

İddia şimdilik atv ya da yapım şirketi tarafından teyit edilmiş değil; ancak sosyal medyada dizinin geleceğine dair tartışmalar bu iddiayla birlikte iyice alevlendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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