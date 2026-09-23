Sezonun İlk Final Kararı İddiası Büyük Ses Getirdi: Atv'nin Gündemden Düşmeyen Dizisi İçin Final İddiası!

A.B.İ. dizisi geçen sezon ekrana geldiğinde başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu; Saraçoğlu eleştirilere 'karakterin yaşına uygun, aramızda sakıncalı bir şey yok' diyerek yanıt vermişti. Sezon sonunda oyuncu diziden ayrıldı ve canlandırdığı avukat Çağla, 17. bölümde trajik bir final ile hikayeden çıkarıldı.

Yeni sezona köklü bir kadro değişikliğiyle giren yapımda Kenan İmirzalıoğlu başrolünü korurken, ona bu kez Bergüzar Korel eşlik ediyor. Kadroya Asude Kalebek, Sinan Tuzcu ve Diren Polatoğulları gibi isimler de katıldı; prodüksiyon bu hamleyle dizinin ilk sezondaki ivmesini yeniden yakalamayı hedefliyordu.

İlk sezonunda üst üste reyting birinciliği yaşayan A.B.İ., bu süreçte yönetmen değişikliğine de gitmişti; kadrosundaki oyuncuların neredeyse tamamı yenilenerek dizi bu sezona adeta sıfırdan başladı.