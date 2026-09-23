Sezonun İlk Final Kararı İddiası Büyük Ses Getirdi: Atv'nin Gündemden Düşmeyen Dizisi İçin Final İddiası!
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Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranlarda reyting telaşı da başladı. Atv'nin geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ., bu kez düşüşe geçen izlenme oranlarıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre, dizinin geleceğine dair kritik bir karar çoktan alınmış durumda; üstelik bu iddia, sezonun daha ilk haftalarında gündeme gelen ilk final söylentisi olma özelliği taşıyor.
Kaynak: Deniz Tural
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A.B.İ. dizisi bu sezona kadrosunu tazeleyerek ve tartışmalı bir ayrılığın ardından girdi.
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A.B.İ.'nin reytingleri bu sezon geçen seneki seviyenin oldukça altında seyrediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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