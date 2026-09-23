Bulunan En Büyük Hazine Olarak Kayıtlara Geçti: Almanya'da Rekor Miktarda Roma Hazinesi Tarlada Çıktı

Cihaz ise sinyal vermeyi sürdürüyordu. 'Burada toprağın altında daha büyük bir şey olduğu benim için açıktı' diyen Riedl, kazmaya kendi başına devam etmek yerine Ren bölgesinin anıt koruma kurumu LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland'a haber verdi.

Riedl'in hem dedektörle arama izni hem de arazi sahibinin onayı vardı. Eyalet arkeoloğu Erich Classen de bu tavrı ayrıca övdü; Classen'a göre bulucunun doğru davranışı, hazinenin eksiksiz ve usulüne uygun biçimde çıkarılmasını mümkün kıldı.