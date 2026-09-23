Bulunan En Büyük Hazine Olarak Kayıtlara Geçti: Almanya'da Rekor Miktarda Roma Hazinesi Tarlada Çıktı
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Almanya'nın batısında, Köln'ün güneyindeki Wesseling yakınlarında bir tarlada metal dedektörüyle dolaşan amatör arkeolog Oliver Riedl, ülke tarihine geçen bir keşfe imza attı. Toprağın altından çıkan 934 Roma gümüş denarisi, İmparator Hadrianus dönemine ait Almanya'da bugüne kadar bulunmuş en büyük sikke hazinesi olarak kayıtlara geçti. Toplam 3,1 kilogram ağırlığındaki hazine, 22 Eylül'de Bonn'daki LVR-LandesMuseum'da ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.
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Hikâye yaklaşık bir yıl önce başladı. Metal dedektörü tutkunu Oliver Riedl, Wesseling yakınlarındaki sıradan bir tarlada önce birkaç, ardından toplam 15 gümüş sikke buldu.
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Hazine tek tek toplanmadı, toprak bloğuyla birlikte bütün hâlinde laboratuvara taşındı.
Almanya'da rekor, dünyada beşinci: Hazine İmparator Hadrianus döneminden kalma.
Ancak sikkelerin büyük bölümü Hadrianus'tan önceki Flavius hanedanı döneminde basılmış.
Hazinenin en yaşlı sikkesi ise toprağa gömüldüğünde zaten 270 yıllıktı.
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"Bir lejyonerin bu parayı biriktirmesi için yaklaşık altı yıl tasarruf etmesi gerekirdi."
Eyalet arkeoloğu Erich Classen'a göre sebep basitti: O zamanlar bankalar yoktu.
Hazine artık Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin, Riedl'i ise bir bulucu ödülü bekliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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