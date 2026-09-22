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600 Yıllık Testiden 2.600 Gümüş Sikke Çıktı: 350'den Fazlası Daha Önce Görülmemiş

600 Yıllık Testiden 2.600 Gümüş Sikke Çıktı: 350'den Fazlası Daha Önce Görülmemiş

Rusya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:51
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Rusya'nın Moskova yakınlarındaki tarihi Kolomna kentinde, 600 yıldır toprağın altında saklı kalan bir hazine gün yüzüne çıktı. Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'ne bağlı ekiplerin kurtarma kazısı sırasında bulduğu küçük bir toprak testinin içinden 2.600'den fazla gümüş sikke çıktı. 350 tanesi ise daha önce görülmemiş! 

İşte detaylar.

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Kolomna'da 600 Yıldır Saklı Kalan Bir Testi Bulundu

Kolomna'da 600 Yıldır Saklı Kalan Bir Testi Bulundu

Define, Moskova'nın yaklaşık 114 kilometre güneydoğusundaki Kolomna kentinin surlarla çevrili Kremlin'inin dışındaki tarihi yerleşim alanında, sığ bir çukura gömülü küçük bir kilden testinin içinde bulundu. 14. ve 15. yüzyıllarda bölgenin en önemli ikinci şehri olan Kolomna, dönemin önemli bir ticaret ve idare merkeziydi.

Kazıyı yürüten Rusya Bilimler Akademisi Moskova Bölgesi Ekspedisyonu'nun başındaki Asya Engovatova, bu definenin asıl değerinin sikke sayısından çok, koleksiyonun bütünlüğünde ve çeşitliliğinde yattığını belirtiyor.

Testinin yaklaşık 600 yıl boyunca kimse tarafından bulunmadan bozulmadan kalması da arkeologlara göre kazının en şaşırtıcı yanlarından biri.

350'den Fazla Yeni Sikke Türü ve Nadir Kuşlu Dengiler

350'den Fazla Yeni Sikke Türü ve Nadir Kuşlu Dengiler

Definede bulunan sikkelerin büyük bölümü, dönemin ana para birimi olan 'denga'lardan oluşuyor. Dönemin parasal sistemine göre bir denga yarım kopeğe, 100 kopek ise bir rubleye denk geliyordu.

Sikkelerin çoğu, Moskova Büyük Prensi I. Vasili (1389-1425) ve oğlu II. Vasili (1425-1462) dönemlerinde basılmış. Aralarında, doğrudan Kolomna'daki darphaneden çıkan ve üzerinde uçan bir kuş figürü bulunan son derece nadir sikkeler de var. Bu sikkeler başka hiçbir definede bu kadar bol bulunmamış ve büyük Rus müzelerinin koleksiyonlarında dahi yer almıyor.

Arkeologlar, definede 350'den fazla daha önce hiç belgelenmemiş sikke çeşidi tespit etti. Bu da definenin, Kolomna darphanesinin 15 yıllık üretim sürecini yeniden kurmaları için numismatlara eşsiz bir kaynak sunduğu anlamına geliyor.

Peki Hazinenin Sahibine Ne Oldu?

Peki Hazinenin Sahibine Ne Oldu?

Sikkelerin en yenisi 1420'lerin ikinci yarısına tarihleniyor; bu da definenin yaklaşık 1420'lerin ortası ile 1427 yılları arasında gömüldüğüne işaret ediyor. Bu tarihler ise tam da Rus knezliklerini vuran veba salgınıyla örtüşüyor.

Arkeologlara göre definenin sahibinin, muhtemelen varlıklı bir tüccar ya da memurun, parasını bu dönemde saklayıp bir daha geri almaya fırsat bulamadan hayatını kaybetmiş olması güçlü bir ihtimal. Ancak bunu kesin olarak kanıtlayan bir bulgu henüz yok.

Enstitü'nün müdür yardımcısı Pyotr Gaidukov'un açıklamasına göre define, bilim insanlarının incelemesi için korunuyor. Bilimsel incelemelerin tamamlanmasının ardından define, Kolomna-Zaraysk Müze-Rezervi'ne teslim edilecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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