600 Yıllık Testiden 2.600 Gümüş Sikke Çıktı: 350'den Fazlası Daha Önce Görülmemiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rusya'nın Moskova yakınlarındaki tarihi Kolomna kentinde, 600 yıldır toprağın altında saklı kalan bir hazine gün yüzüne çıktı. Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'ne bağlı ekiplerin kurtarma kazısı sırasında bulduğu küçük bir toprak testinin içinden 2.600'den fazla gümüş sikke çıktı. 350 tanesi ise daha önce görülmemiş!
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kolomna'da 600 Yıldır Saklı Kalan Bir Testi Bulundu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
350'den Fazla Yeni Sikke Türü ve Nadir Kuşlu Dengiler
Peki Hazinenin Sahibine Ne Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın