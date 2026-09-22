600 Yıllık Testiden 2.600 Gümüş Sikke Çıktı: 350'den Fazlası Daha Önce Görülmemiş

Define, Moskova'nın yaklaşık 114 kilometre güneydoğusundaki Kolomna kentinin surlarla çevrili Kremlin'inin dışındaki tarihi yerleşim alanında, sığ bir çukura gömülü küçük bir kilden testinin içinde bulundu. 14. ve 15. yüzyıllarda bölgenin en önemli ikinci şehri olan Kolomna, dönemin önemli bir ticaret ve idare merkeziydi.

Kazıyı yürüten Rusya Bilimler Akademisi Moskova Bölgesi Ekspedisyonu'nun başındaki Asya Engovatova, bu definenin asıl değerinin sikke sayısından çok, koleksiyonun bütünlüğünde ve çeşitliliğinde yattığını belirtiyor.

Testinin yaklaşık 600 yıl boyunca kimse tarafından bulunmadan bozulmadan kalması da arkeologlara göre kazının en şaşırtıcı yanlarından biri.