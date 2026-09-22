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Metal Dedektörüyle Tarlada 650 Yıllık Altın Yüzük Buldu: Müzayedede Satılacak

Metal Dedektörüyle Tarlada 650 Yıllık Altın Yüzük Buldu: Müzayedede Satılacak

İngiltere
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 15:33
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İngiltere'nin Suffolk bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan iki arkadaş, tarlada 650 yıllık altın bir yüzük buldu. 14. yüzyıla tarihlenen yüzüğün, müzayedede 10.000-12.000 sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

İşte detaylar.

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Yüzük 1 Nisan Şaka Gününde Bulundu

Yüzük 1 Nisan Şaka Gününde Bulundu

30 yaşındaki mühendislik öğretim görevlisi Aaron Pizzey ile 39 yaşındaki James Race, Suffolk'taki Stoke Ash yakınlarındaki bir tarlada metal dedektörüyle arama yaparken bu değerli buluntuyla karşılaştı. İlginç bir tesadüfle keşif, 1 Nisan 2024'te, yani Nisan Şakası Günü'nde gerçekleşti.

İkili, altından yapılmış yüzüğün üzerinde kırmızımsı-kahverengi bir karnelian taşı olduğunu fark ettiğinde, bunun sıradan bir buluntu olmadığını anladı.

Taşın Üzerinde Bir Grifon Figürü Vardı!

Taşın Üzerinde Bir Grifon Figürü Vardı!

Yüzüğün üzerindeki karnelian taşına bir grifon figürü işlenmiş. Yüzüğün etrafındaki yazının ise 'Matilda of Lancaster' adlı tarihi bir figürle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Yüzüğün doğrudan Matilda'ya ait olduğu ise kesin olarak belirlenmiş değil.

Müzayede evi Noonans'ın uzmanı Nigel Mills, Matilda'nın 1347-1348 yıllarında Suffolk'taki Campsey Priory'de rahibe olduğunu belirtiyor. Yüzüğün bulunduğu tarla da bu manastıra yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta.

Yüzük 14. Yüzyıldan Kalma, Yani 650 Yaşında

Yüzük 14. Yüzyıldan Kalma, Yani 650 Yaşında

Uzmanlar yüzüğü 14. yüzyıla, yani 650 yılı aşkın bir geçmişe tarihlendiriyor. Müzayede evi Noonans Mayfair, yüzüğü 'son derece nadir' olarak nitelendiriyor.

Yüzük, 22 Eylül'de düzenlenecek bir müzayedede 10.000 ila 12.000 sterlin arasında bir fiyata satışa çıkacak.

Parayla Yeni Dedektör Alacaklar! 

İngiltere'deki hazine kanunu gereği, bulunan tarihi eserlerin satışından elde edilen gelir, bulan kişiyle arazi sahibi arasında paylaştırılıyor. Pizzey ve Race de kendilerine düşen payı yeni bir metal dedektörü almak ve evlerinde küçük tadilatlar yapmak için kullanmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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