Metal Dedektörüyle Tarlada 650 Yıllık Altın Yüzük Buldu: Müzayedede Satılacak

Yüzüğün üzerindeki karnelian taşına bir grifon figürü işlenmiş. Yüzüğün etrafındaki yazının ise 'Matilda of Lancaster' adlı tarihi bir figürle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Yüzüğün doğrudan Matilda'ya ait olduğu ise kesin olarak belirlenmiş değil.

Müzayede evi Noonans'ın uzmanı Nigel Mills, Matilda'nın 1347-1348 yıllarında Suffolk'taki Campsey Priory'de rahibe olduğunu belirtiyor. Yüzüğün bulunduğu tarla da bu manastıra yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta.