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Yaşam
Folyo Sandı, 3.000 Yıllık Altın Bilezik Çıktı

Folyo Sandı, 3.000 Yıllık Altın Bilezik Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 18:24
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Galler'in kuzeyindeki Llanuwchllyn köyü yakınlarında bir tarlada metal dedektörüyle arama yapan Idris Thomas, cihazının sinyal verdiği noktayı kazdığında toprağın hemen altında ince, halka biçiminde bir parça buldu. İlk bakışta bunun kırışmış bir alüminyum folyo ya da sıradan bir metal atık olduğunu düşündü. Ancak toprağın arasından altın renginde bir parıltıyla dikkat çeken parçanın yaklaşık 3.000 yıllık altın bir bilezik olduğunu ortaya çıktı. 

İşte detaylar.

Kaynak

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Önce Folyo Sandı

Önce Folyo Sandı

Thomas, tarlada yaklaşık 20 dakika arama yaptıktan sonra metal dedektöründen güçlü bir sinyal aldı. Kazdığı noktada karşısına çıkan ince ve hafif ezilmiş halkayı ilk olarak sıradan bir folyo parçası sandı. Ancak toprağın arasındaki altın renkli parıltı dikkatini çekince buluntuyu daha yakından incelemeye başladı.

Arazi Sahibiyle Paylaştı

Bulduğu parçanın sıradan bir metal atığı olmadığını anlayan Thomas, durumu tarlanın sahibi Geraint Edwards ile paylaştı. Bilezik daha sonra ayrıntılı inceleme yapılması için Galler Ulusal Müzesi'ndeki uzmanlara gönderildi.

3.000 Yıllık Altın Bilezik Çıktı

3.000 Yıllık Altın Bilezik Çıktı

Galler Ulusal Müzesi'nde yapılan analizde bileziğin yüzde 92,8 oranında altından üretildiği ve Geç Tunç Çağı'na ait olduğu belirlendi. Bu da buluntunun yaklaşık 3.000 yıllık olduğunu ortaya koydu.

Değerleme kuruluşu Timeline Auctions'ın CEO'su Brett Hammond ise bileziğin değerinin 15 bin ila 20 bin sterlin arasında olabileceğini tahmin etti. Ancak bu rakam henüz resmi değer değil; nihai değerleme Hazine Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacak.

Buluntu, İngiltere ve Galler'deki tarihi eserler için uygulanan yasal süreç kapsamında değerlendirildi. Caernarfon'da görülen duruşmada Kuzeybatı Galler yardımcı adli tabibi Sarah Riley, bileziğin yasal olarak 'hazine' statüsünde olduğuna karar verdi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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