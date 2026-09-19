Folyo Sandı, 3.000 Yıllık Altın Bilezik Çıktı

Thomas, tarlada yaklaşık 20 dakika arama yaptıktan sonra metal dedektöründen güçlü bir sinyal aldı. Kazdığı noktada karşısına çıkan ince ve hafif ezilmiş halkayı ilk olarak sıradan bir folyo parçası sandı. Ancak toprağın arasındaki altın renkli parıltı dikkatini çekince buluntuyu daha yakından incelemeye başladı.

Arazi Sahibiyle Paylaştı

Bulduğu parçanın sıradan bir metal atığı olmadığını anlayan Thomas, durumu tarlanın sahibi Geraint Edwards ile paylaştı. Bilezik daha sonra ayrıntılı inceleme yapılması için Galler Ulusal Müzesi'ndeki uzmanlara gönderildi.