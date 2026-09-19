Folyo Sandı, 3.000 Yıllık Altın Bilezik Çıktı
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Galler'in kuzeyindeki Llanuwchllyn köyü yakınlarında bir tarlada metal dedektörüyle arama yapan Idris Thomas, cihazının sinyal verdiği noktayı kazdığında toprağın hemen altında ince, halka biçiminde bir parça buldu. İlk bakışta bunun kırışmış bir alüminyum folyo ya da sıradan bir metal atık olduğunu düşündü. Ancak toprağın arasından altın renginde bir parıltıyla dikkat çeken parçanın yaklaşık 3.000 yıllık altın bir bilezik olduğunu ortaya çıktı.
İşte detaylar.
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3.000 Yıllık Altın Bilezik Çıktı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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