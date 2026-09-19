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MİT, İsrail Bağlantılı Şebekeyi Çökertti 201 Kişi Gözaltına Alındı

MİT, İsrail Bağlantılı Şebekeyi Çökertti 201 Kişi Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 18:19
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 248 kişi hakkında yürütülen çalışma kapsamında 201 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında 286 adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini ve şebekeye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Akın Gürlek operasyonu duyurdu, 45 kişi yurt dışı uyruklu çıktı.

Akın Gürlek operasyonu duyurdu, 45 kişi yurt dışı uyruklu çıktı.

Gözaltına alınan 201 şüphelinin 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı bulunurken Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2'şer kişinin olduğu belirtildi.

Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişinin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.

9 kişi İsrail vatandaşı çıktı.

9 kişi İsrail vatandaşı çıktı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimlerinin Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu belirtildi.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, yabancı uyruklu şüphelilerin ise toplam 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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