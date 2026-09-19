MİT, İsrail Bağlantılı Şebekeyi Çökertti 201 Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 248 kişi hakkında yürütülen çalışma kapsamında 201 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında 286 adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini ve şebekeye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
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Akın Gürlek operasyonu duyurdu, 45 kişi yurt dışı uyruklu çıktı.
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9 kişi İsrail vatandaşı çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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