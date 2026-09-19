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SGK'dan Borçlulara Son Uyarı: Ödemeyene Kötü Haber, Yapılandırmayan Yandı!

SGK'dan Borçlulara Son Uyarı: Ödemeyene Kötü Haber, Yapılandırmayan Yandı!

SGK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 18:01
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Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 boyunca prim borcuyla boğuşan esnafa ve küçük işletmelere soluklanma fırsatı sundu. Faiz indiriminden uzun vadeli taksitlendirmeye kadar birçok kolaylık masaya konuldu. Ne var ki bu imkânları kullanmayanları yılın son çeyreğinde zorlu bir takip süreci bekliyor; haciz ve icra işlemleri devreye girecek.

Kaynak: Türkiye gazetesi-İsa Karakaş

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Son tarihi kaçıran yandı!

Son tarihi kaçıran yandı!

Yıl boyunca SGK, borcunu ödeyemeyen esnaf ve KOBİ'ler için kademeli kolaylıklar açıkladı. Bunların başında borcun faiz oranının yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a çekilmesi geliyor; bu da toplam ödeme yükünü belirgin şekilde hafifletiyor. Zam dalgası ve yüksek maliyetlerle boğuşan pek çok esnaf için bu adım, kayıt dışına kaymadan borcunu ödeyebilme şansı doğurdu.

Ayrıca ödeme planı 72 aya kadar uzatılarak borçluların aylık taksitleri daha yönetilebilir hale getirildi. Haziran 2026 sonuna kadar tüm sigorta primleri ve idari para cezaları da bu kapsama alınarak neredeyse tüm borç kalemleri yeniden yapılandırılabilir duruma geldi.

Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi; hem başvuru hem de ilk taksit ödemesi bu tarihe kadar tamamlanmak zorundaydı. Şimdi bu tarihi kaçıranlar için farklı bir süreç işliyor.

Yapılandırma kapsamında teminat şartları da esnaf lehine yumuşatıldı. Buna göre 10 milyon liranın altındaki borçlar için hiçbir teminat istenmiyor; bu tutarı aşan borçlarda ise teminat oranı yüzde 50'ye indirildi.

Borcunu ödemeyen kapısında icra memuruyla karşılaşacak.

Borcunu ödemeyen kapısında icra memuruyla karşılaşacak.

Düzenli ödeme yapmayı sürdüren borçlular için bir başka rahatlama da araç haczi konusunda geldi. Taksitlerini aksatmadan ödeyen esnafın aracına artık haciz konulmuyor; bu uygulama özellikle aracını iş için kullanan küçük işletme sahiplerini rahatlatan bir adım oldu.

SGK'nın sunduğu kolaylıklardan yararlanmayan ya da taksitlerini aksatan borçlular için tablo yılın son çeyreğinde tamamen değişiyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödeme ve tahsilat süreçleri belirgin şekilde sıkılaştırılacak.

Bu dönemde kurallara uymayan borçlular hakkında haciz ve icra işlemleri devreye sokulacak. Yetkililer, sunulan fırsatları değerlendirmeyenlerin karşısına artık çok daha kararlı bir takip mekanizmasının çıkacağının altını çiziyor.

Masada tek bir seçenek öne çıkıyor: borcunu düzenli ödeme planına bağlayan esnaf haciz tehdidinden uzak kalırken, bu fırsatı geri çeviren herkes yıl bitmeden kapısında icra memuruyla karşılaşabilir.

"Yılın son 3 ayında haciz tayfunu başlıyor."

"Yılın son 3 ayında haciz tayfunu başlıyor."

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazıda şu ifadelere yer verdi:

'Bütün bu kolaylıklara, sunulan 72 ay vadeye, faiz indirimine ve teminat muafiyetine rağmen adım atmayanlar için müsamaha devri tamamen kapandı!

Yılın son 3 ayından (Ekim, Kasım, Aralık) itibaren SGK, borcunu ödemeyen ve yapılandırmayan mükellefler için amansız bir takip başlatıyor.

Akıllı denetim araçları ve yapay zekâ destekli otomasyonla SGK borçluları anlık izlenecek. Kaçacak, erteleyecek veya süreci sürüncemede bırakacak tek bir gedik dahi bırakılmayacak.

SGK borcu bulunan işverenler devletin sağladığı başta SGK teşvikleri olmak üzere birçok teşvik ve destekten mahrum kalacak. SGK borçlarını yapılandırmış ve taksitlendirmiş olanlar taksitlerini yasal sürede ödediği müddetçe bu sıkıntıları yaşamayacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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