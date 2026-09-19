SGK'dan Borçlulara Son Uyarı: Ödemeyene Kötü Haber, Yapılandırmayan Yandı!
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Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 boyunca prim borcuyla boğuşan esnafa ve küçük işletmelere soluklanma fırsatı sundu. Faiz indiriminden uzun vadeli taksitlendirmeye kadar birçok kolaylık masaya konuldu. Ne var ki bu imkânları kullanmayanları yılın son çeyreğinde zorlu bir takip süreci bekliyor; haciz ve icra işlemleri devreye girecek.
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Son tarihi kaçıran yandı!
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Borcunu ödemeyen kapısında icra memuruyla karşılaşacak.
"Yılın son 3 ayında haciz tayfunu başlıyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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