SGK'dan Borçlulara Son Uyarı: Ödemeyene Kötü Haber, Yapılandırmayan Yandı!

Yıl boyunca SGK, borcunu ödeyemeyen esnaf ve KOBİ'ler için kademeli kolaylıklar açıkladı. Bunların başında borcun faiz oranının yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a çekilmesi geliyor; bu da toplam ödeme yükünü belirgin şekilde hafifletiyor. Zam dalgası ve yüksek maliyetlerle boğuşan pek çok esnaf için bu adım, kayıt dışına kaymadan borcunu ödeyebilme şansı doğurdu.

Ayrıca ödeme planı 72 aya kadar uzatılarak borçluların aylık taksitleri daha yönetilebilir hale getirildi. Haziran 2026 sonuna kadar tüm sigorta primleri ve idari para cezaları da bu kapsama alınarak neredeyse tüm borç kalemleri yeniden yapılandırılabilir duruma geldi.

Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi; hem başvuru hem de ilk taksit ödemesi bu tarihe kadar tamamlanmak zorundaydı. Şimdi bu tarihi kaçıranlar için farklı bir süreç işliyor.

Yapılandırma kapsamında teminat şartları da esnaf lehine yumuşatıldı. Buna göre 10 milyon liranın altındaki borçlar için hiçbir teminat istenmiyor; bu tutarı aşan borçlarda ise teminat oranı yüzde 50'ye indirildi.