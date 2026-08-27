Borcu Olanlar Dikkat: SGK'dan Hafta Sonu Mesaisi Kararı Geldi

Yeni düzenlemeyle sadece borçların ödenmesini kolaylaştırmak değil; maliyeti düşürmek de hedeflendi. Başvurusunu tamamlayıp ilk taksit ödemesini gerçekleştiren borçlular için yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanacak. Üstelik daha önce borcunu tecil ettirmiş olan vatandaşlar da bu avantajlı faiz oranından ve yeni vade seçeneklerinden yararlanarak mevcut ödeme planlarını güncelleyebiliyor.

Yapılan mevzuat değişikliğiyle birlikte borç yapılandırmasındaki azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılarak ödeme süreleri iki katına uzatıldı. Ayrıca borçluların üzerindeki teminat baskısını azaltmak amacıyla teminatsız tecil limiti 10 milyon lira seviyesine yükseltildi. Bu adımların üretimi, istihdamı ve ekonomik büyümeyi doğrudan desteklemesi hedefleniyor.