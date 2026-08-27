Borcu Olanlar Dikkat: SGK'dan Hafta Sonu Mesaisi Kararı Geldi
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Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan milyonlarca işveren ve Bağ-Kur sigortalısı için kritik süreçte son viraja girildi. Haziran ayında yürürlüğe giren ve kamu alacaklarının tecil ile taksitlendirilmesini kolaylaştıran düzenlemede başvuru süresi 31 Ağustos'ta dolacak. Öte yandan SGK'dan hafta sonu mesaisi kararı geldi. 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceği açıklandı.
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan çağrı geldi.
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Faiz oranları düşürüldü, taksit süresi iki katına çıkarıldı.
Son başvuru 31 Ağustos! SGK'dan hafta sonu mesaisi kararı geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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