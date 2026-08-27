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Borcu Olanlar Dikkat: SGK'dan Hafta Sonu Mesaisi Kararı Geldi

Borcu Olanlar Dikkat: SGK'dan Hafta Sonu Mesaisi Kararı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 12:14
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Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan milyonlarca işveren ve Bağ-Kur sigortalısı için kritik süreçte son viraja girildi. Haziran ayında yürürlüğe giren ve kamu alacaklarının tecil ile taksitlendirilmesini kolaylaştıran düzenlemede başvuru süresi 31 Ağustos'ta dolacak. Öte yandan SGK'dan hafta sonu mesaisi kararı geldi. 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceği açıklandı.

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan çağrı geldi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan çağrı geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada prim ve borç yükünü esnek ödeme planlarına yaymak isteyen tüm hak sahiplerine çağrıda bulundu. 4 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki bu adım, borçlulara ciddi finansal rahatlama sağlıyor. Sunulan kolaylıklardan şimdiye kadar 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalının faydalandığı belirtilirken, yapılandırılan toplam borç miktarının ise 131 milyar 251 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Faiz oranları düşürüldü, taksit süresi iki katına çıkarıldı.

Faiz oranları düşürüldü, taksit süresi iki katına çıkarıldı.

Yeni düzenlemeyle sadece borçların ödenmesini kolaylaştırmak değil; maliyeti düşürmek de hedeflendi. Başvurusunu tamamlayıp ilk taksit ödemesini gerçekleştiren borçlular için yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanacak. Üstelik daha önce borcunu tecil ettirmiş olan vatandaşlar da bu avantajlı faiz oranından ve yeni vade seçeneklerinden yararlanarak mevcut ödeme planlarını güncelleyebiliyor.

Yapılan mevzuat değişikliğiyle birlikte borç yapılandırmasındaki azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılarak ödeme süreleri iki katına uzatıldı. Ayrıca borçluların üzerindeki teminat baskısını azaltmak amacıyla teminatsız tecil limiti 10 milyon lira seviyesine yükseltildi. Bu adımların üretimi, istihdamı ve ekonomik büyümeyi doğrudan desteklemesi hedefleniyor.

Son başvuru 31 Ağustos! SGK'dan hafta sonu mesaisi kararı geldi.

Son başvuru 31 Ağustos! SGK'dan hafta sonu mesaisi kararı geldi.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Başvuru tarihinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Merkezlerinde oluşabilecek olası yoğunlukların önüne geçilmesi amacıyla özel bir mesai planlaması devreye sokuldu. Bakan Işıkhan’ın aktardığı bilgilere göre, 81 il genelindeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri 29-30 Ağustos hafta sonu günlerinde de kapılarını kapatmayacak. Vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar günleri kesintisiz hizmet verecek olan bu merkezlere giderek başvurularını zaman kaybetmeden tamamlayabilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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