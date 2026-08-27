Emekliliği Beklemeye Son: Bu Şartları Taşıyanlar Kıdem Tazminatını Hemen Alıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’de milyonlarca çalışan için kıdem tazminatı, uzun yıllar verilen emeğin en önemli güvencesi konumunda yer alıyor. Genellikle işverenin iş akdini feshetmesi ya da emeklilik vaktinin gelmesiyle ödenen bu birikim hakkında son dönemde çalışanların zihnini kurcalayan en kritik soru gündemdeki yerini koruyor: İşten kendi isteğiyle ayrılan veya henüz emeklilik yaşı gelmeyen bir çalışan kıdem tazminatını alabilir mi?
Kaynak: Kanal D
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıdem tazminatı nasıl alınır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın