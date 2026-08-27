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Emekliliği Beklemeye Son: Bu Şartları Taşıyanlar Kıdem Tazminatını Hemen Alıyor

Emekliliği Beklemeye Son: Bu Şartları Taşıyanlar Kıdem Tazminatını Hemen Alıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 11:07
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Türkiye’de milyonlarca çalışan için kıdem tazminatı, uzun yıllar verilen emeğin en önemli güvencesi konumunda yer alıyor. Genellikle işverenin iş akdini feshetmesi ya da emeklilik vaktinin gelmesiyle ödenen bu birikim hakkında son dönemde çalışanların zihnini kurcalayan en kritik soru gündemdeki yerini koruyor: İşten kendi isteğiyle ayrılan veya henüz emeklilik yaşı gelmeyen bir çalışan kıdem tazminatını alabilir mi?

Kaynak: Kanal D

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Kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı nasıl alınır?

Sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları karşılayan sigortalılara emekli olmadan da kıdem tazminatını alıp işten ayrılma hakkı tanıyor. Bu noktada belirleyici olan en temel unsur ise sigorta başlangıç tarihi. 

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, çalışanların işe giriş tarihlerine göre tazminat alma kriterlerini şu detaylarla açıklıyor: 'İşe giriş tarihiniz emeklilik kriterinizi belirliyor. Eğer 1999 öncesinde işe girdiyseniz farklı kanun, 2000-2008 arasında girdiyseniz farklı, 2008 sonrasında ise daha farklı kanunlarımız var. 1999 öncesinde işe girenler için 15 yıllık sigortalılık süresinin geçmesi ve 3600 prim gününün tamamlanması şartı bulunuyor.'

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Gerekli prim ve yıl şartlarını sağlayan çalışanlar için bir diğer merak konusu ise ellerine geçecek net tutar. Kıdem tazminatı hesabı, çalışanın son brüt maaşı ile iş yerinde geçirdiği toplam yılın çarpılması esasına dayanıyor.

Hesaplama mantığını somut bir örnekle açıklayan Emin Yılmaz, brüt maaşı 50 bin TL olan ve aynı iş yerinde 10 yıldır kesintisiz çalışan bir işçinin alacağı tutarı şu şekilde özetliyor:

'İşe giriş tarihiniz 2000-2008 arasındaysa; 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartı aranıyor. 2008 sonrasında ise sigortalılık süresi şartını kaldırdılar. Prim gün sayısı 4600 ile 5400 gün arasındaysa kıdem tazminatı alınabiliyor.

50 bin TL’yi 10 yılla çarptığınızda tutar 500 bin liraya tekabül ediyor. Buradan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. 500 bin liranın damga vergisi 3.795 TL’ye denk geliyor. Böylece çalışanın net 496 bin 205 TL kıdem tazminatı alacağını söyleyebiliriz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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