Emekliliği Beklemeye Son: Bu Şartları Taşıyanlar Kıdem Tazminatını Hemen Alıyor

Gerekli prim ve yıl şartlarını sağlayan çalışanlar için bir diğer merak konusu ise ellerine geçecek net tutar. Kıdem tazminatı hesabı, çalışanın son brüt maaşı ile iş yerinde geçirdiği toplam yılın çarpılması esasına dayanıyor.

Hesaplama mantığını somut bir örnekle açıklayan Emin Yılmaz, brüt maaşı 50 bin TL olan ve aynı iş yerinde 10 yıldır kesintisiz çalışan bir işçinin alacağı tutarı şu şekilde özetliyor:

'İşe giriş tarihiniz 2000-2008 arasındaysa; 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartı aranıyor. 2008 sonrasında ise sigortalılık süresi şartını kaldırdılar. Prim gün sayısı 4600 ile 5400 gün arasındaysa kıdem tazminatı alınabiliyor.

50 bin TL’yi 10 yılla çarptığınızda tutar 500 bin liraya tekabül ediyor. Buradan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. 500 bin liranın damga vergisi 3.795 TL’ye denk geliyor. Böylece çalışanın net 496 bin 205 TL kıdem tazminatı alacağını söyleyebiliriz.