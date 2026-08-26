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Kademeli Emeklilik Bekleyenler Sosyal Medyada Seslerini Yükseltti: Kademeli Emeklilik Kabul Edilecek mi?

Kademeli Emeklilik Bekleyenler Sosyal Medyada Seslerini Yükseltti: Kademeli Emeklilik Kabul Edilecek mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 20:24
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Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER),  milyonlarca kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik tablosunu bakanlığa sundu. Bu haber sonrası kademeli emeklilik bekleyenlerin umutları yeşerdi. Milyonlarca kişi, kademeli emeklilik konusunda çıkacak son kararı beklerken sosyal medyadan çağrılar yapıyor.

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Kademeli emeklilik kabul edildi mi? EYT sonrası gözler kademeli emeklilikte.

Kademeli emeklilik kabul edildi mi? EYT sonrası gözler kademeli emeklilikte.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile Ankara'da bir araya gelerek 1999 sonrası sigortalılar için özel olarak hazırladıkları kademeli emeklilik modelini bakanlığa resmen iletti. Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalardaki bir detay ise milyonların beklentisini zirveye taşıdı.

Görüşmede bakanlığa sunulan çözüm önerisinin detayları şu şekilde: 

EMADDER, kademeli emeklilik modeli için EYT şartları baz alınarak sigorta başlangıç yılı ilerledikçe yaş şartının birer yıl, prim şartının ise 75'er gün artırılmasını öneriyor. 

Öneri tablosuna göre; 

  • 1999-2000 girişlilerde kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü; 2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün;

  • 2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün isteniyor. 2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün öngörülüyor.

  • Talep edilen tabloda 2005 girişliler için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 gün; 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün; 2008 girişliler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü şartı bulunuyor.

Bu haber sonrasında kararın çıkmasını bekleyenler sosyal medyada kademeli emeklilik önerisine destek paylaşımları yapıyor.

Bu haber sonrasında kararın çıkmasını bekleyenler sosyal medyada kademeli emeklilik önerisine destek paylaşımları yapıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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