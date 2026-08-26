Kademeli Emeklilik Bekleyenler Sosyal Medyada Seslerini Yükseltti: Kademeli Emeklilik Kabul Edilecek mi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), milyonlarca kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik tablosunu bakanlığa sundu. Bu haber sonrası kademeli emeklilik bekleyenlerin umutları yeşerdi. Milyonlarca kişi, kademeli emeklilik konusunda çıkacak son kararı beklerken sosyal medyadan çağrılar yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kademeli emeklilik kabul edildi mi? EYT sonrası gözler kademeli emeklilikte.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haber sonrasında kararın çıkmasını bekleyenler sosyal medyada kademeli emeklilik önerisine destek paylaşımları yapıyor.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın