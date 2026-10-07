Türk Girişimcilik Dünyasının Önde Gelen İsimlerinden Nevzat Aydın'ın Hikayesi Kitap Oldu

Hazırlık sürecinde Aydın'la ve onu hayatının farklı dönemlerinde tanıyan kişilerle 70'ten fazla röportaj yapıldı. Kamera önünde altı grup oturumu düzenlendi, 150 saati aşan ses ve görüntü kaydı yazıya döküldü. Basın arşivi de tarandı.

Aydın, biyografinin nasıl olmasını istediğini “Sıkıcı bir kitap olmasın. Övgü gibi hiç olmasın. Dürüstçe, direkt anlatsınlar beni. Ben de kendimi anlatayım, yüzleşelim hatta” sözleriyle anlatıyor. Hazırlayan ekip anlatıyı “multi-ografi” olarak tanımlıyor.

Şenol Güneş, Ali Sabancı, Gamze Cizreli ve Sadri Şener de Aydın'ı anlatanlar arasında. İlkokul öğretmeni Erdoğan Zorlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden hocası Prof. Dr. Cem Ersoy, ailesi, arkadaşları ve Yemeksepeti'ndeki çalışma arkadaşları da anılarını paylaşıyor.