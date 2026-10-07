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Türk Girişimcilik Dünyasının Önde Gelen İsimlerinden Nevzat Aydın'ın Hikayesi Kitap Oldu

Türk Girişimcilik Dünyasının Önde Gelen İsimlerinden Nevzat Aydın'ın Hikayesi Kitap Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 18:43
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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ın yaşamını anlatan “Huysuz, Oyunbozan, Dahi” adlı biyografi 1 Ekim'de kitapçılarda yerini aldı. Okuyan Us etiketiyle çıkan kitap, Aydın'la ve onu tanıyan kişilerle yapılan 70'ten fazla röportaja dayanıyor.

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Kitap 70'ten fazla röportaj ve 150 saatlik kayıttan derlendi

Hazırlık sürecinde Aydın'la ve onu hayatının farklı dönemlerinde tanıyan kişilerle 70'ten fazla röportaj yapıldı. Kamera önünde altı grup oturumu düzenlendi, 150 saati aşan ses ve görüntü kaydı yazıya döküldü. Basın arşivi de tarandı.

Aydın, biyografinin nasıl olmasını istediğini “Sıkıcı bir kitap olmasın. Övgü gibi hiç olmasın. Dürüstçe, direkt anlatsınlar beni. Ben de kendimi anlatayım, yüzleşelim hatta” sözleriyle anlatıyor. Hazırlayan ekip anlatıyı “multi-ografi” olarak tanımlıyor.

Şenol Güneş, Ali Sabancı, Gamze Cizreli ve Sadri Şener de Aydın'ı anlatanlar arasında. İlkokul öğretmeni Erdoğan Zorlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden hocası Prof. Dr. Cem Ersoy, ailesi, arkadaşları ve Yemeksepeti'ndeki çalışma arkadaşları da anılarını paylaşıyor.

Biyografi 40 metrekarelik ofisten 589 milyon dolarlık satışa uzanıyor

Biyografi 40 metrekarelik ofisten 589 milyon dolarlık satışa uzanıyor

Kitap, Aydın'ın Boğaziçi Üniversitesi yıllarını, Amerika'dan Türkiye'ye dönüşünü ve 2001'de ortaklarıyla kurduğu Yemeksepeti'nin ilk dönemini anlatıyor. Siparişlerin restoranlara faksla iletildiği 40 metrekarelik ofisten 2015'teki 589 milyon dolarlık satışa uzanan süreç tanıklıklarla aktarılıyor.

Biyografide yatırımcılık deneyimleri ve yönetim anlayışının yanı sıra çocukluk yılları, dostlukları, Trabzonspor sevgisi, kulüp yöneticiliği, forma koleksiyonu ve babalığı da yer alıyor.

Aydın, 17 Ekim'de İstanbul'da başlayacak okur buluşmalarına katılacak. Buluşmalar ekimde Trabzon, Ankara ve Bursa'da, kasımda İzmir'de ve yeniden İstanbul'da devam edecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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