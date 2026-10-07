Türk Girişimcilik Dünyasının Önde Gelen İsimlerinden Nevzat Aydın'ın Hikayesi Kitap Oldu
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Kitap 70'ten fazla röportaj ve 150 saatlik kayıttan derlendi
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Biyografi 40 metrekarelik ofisten 589 milyon dolarlık satışa uzanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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