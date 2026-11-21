Normal bir insan kulağı tırmalayan ya da o anki ruh haline uymayan bir şarkı geldiğinde direkt 'Sonraki' tuşuna basar. Ama bu gizli mesaj avcıları, bazen sırf 'Acaba bu şarkı bana ne anlatmaya çalışıyor?' merakıyla o sinir bozucu ya da alakasız şarkıyı sonuna kadar dinlerler. Gerçek sabır ve inanç tam olarak bu değil mi zaten?