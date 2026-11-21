Rastgele Çalma Listesinde Bile Kendine Mesaj Çıkaranların 7 Ortak Özelliği
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Herhangi bir çalma listesindeki çalan o şarkıdan bile anlam çıkaranlar burada mı? Evrenin bana mesajı var diyenlerin çok iyi bildiği o özelliklere bir göz atalım mı?
1. Algoritma sadece algoritma değildir, arkasında romantik bir anlam da vardır.
2. Hayatlarının her döneminde bir "soundtrack" vardır.
3. Şarkı sözlerini kendiliğinden günlük hayata çevirirler.
4. O şarkının o an çıkması üzerine filozofik tartışmalar olur.
5. Şarkı değiştirme tuşu yoktur.
6. Sosyal medyada şarkı sözleri ayrı anlam taşır ve paylaşılır.
7. İçlerinde gizli bir yönetmen vardır.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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