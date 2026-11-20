Neutral Milk Hotel'in 1998 yılında yayımladığı In the Aeroplane Over the Sea, doksanların bağımsız müzik sahnesinden çıkan en tuhaf ama bir o kadar da etkileyici kayıtlardan biri. İşin merkezinde solist Jeff Mangum var. Mangum bir gün Anne Frank'in günlüğünü okuduktan sonra bu trajediden o kadar etkileniyor ki günlerce ağlıyor ve gördüğü karmaşık rüyaları şarkı sözlerine dökmeye başlıyor. Yapımcı Robert Schneider ile birlikte stüdyoda akustik gitarların yanına borazanlar, akordeonlar ve hatta müzikal testere gibi pek alışık olmadığımız enstrümanlar ekleyerek bambaşka bir ses dünyası kurmuşlar. Holland, 1945 gibi parçalarda o cızırtılı ve yüksek tempolu altyapının altında çok ağır bir yas yatarken albüme adını veren şarkıda Mangum'un genizden gelen o titrek vokali insanın içine işliyor. Plak zamanla öyle büyük bir ilgi gördü ki Mangum bu yoğun duygusal yükü ve ani gelen şöhreti kaldıramayıp uzun yıllar müzikten tamamen uzaklaştı.