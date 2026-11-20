Bölüm 13: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
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Rolling Stone’un belirli aralıklarla güncellediği 'Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm' listesi, müzik dünyasının en çok konuşulan sıralamalarının başında geliyor. Klasikleşmiş plaklardan modern kayıtlara kadar uzanan bu seçki, her açıklandığında yeni bir tartışma başlatıyor. Müzik tarihine iz bırakan o albümlere ve listenin en dikkat çeken sıralamalarına birlikte göz atalım.
380. Charles Mingus - Mingus Ah Um
379. Rush - Moving Pictures
378. Run-DMC - Run-D.M.C.
377. Yeah Yeah Yeahs - Fever to Tell
376. Neutral Milk Hotel - In the Aeroplane Over the Sea
375. Green Day - Dookie
374. Robert Johnson - King of the Delta Blues Singers
373. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul
372. Big Brother and the Holding Company - Cheap Thrills
371. The Temptations - Anthology
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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