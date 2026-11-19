Başka Bir Şarkıcıya Verilmişken Reddedilip Başkasında Patlayan Dünya Hitleri
Müzik tarihi, 'O şarkıyı aslında ben söyleyecektim!' diyerek dizini döven starlarla dolu. Düşünsenize, bugün duyduğunuzda ezbere eşlik ettiğiniz, müzik listelerini altüst edip rekorlar kıran o efsanevi hitler aslında çok başka isimler için yazılmıştı! Kimi 'tarzıma uymaz' diyerek elinin tersiyle itti, kiminin menajerlik ekibi demoyu dinlemeye bile tenezzül etmedi... Sonuç mu? Şarkıyı kapanlar Grammy'leri toplayıp küresel bir fenomene dönüştü, reddedenlere ise üzerine sadece soğuk bir bardak su içmek kaldı.
Britney Spears – Toxic (Kylie Minogue Reddetti)
Bloodshy & Avant tarafından yazılan parça ilk olarak Kylie Minogue'a sunuldu. Minogue şarkıyı fazla agresif bularak reddedince parça Britney Spears'a geçti ve ona kariyerinin tek Grammy ödülünü kazandırdı. Minogue daha sonra bu kararından pişmanlık duymadığını, şarkının Spears'a çok yakıştığını açıkladı.
Rihanna – Umbrella (Britney Spears Reddetti)
'Umbrella', Britney Spears'ın Blackout albümü için yazıldı ancak Spears'ın menajerlik ekibi, albümde zaten yeterince şarkı olduğunu belirterek demoyu dinlemeden reddetti. Mary J. Blige da şarkıyı Grammy haftası yoğunluğu yüzünden pas geçince, parça Rihanna'nın eline geçti ve dünya çapında haftalarca 1 numarada kalarak onu küresel bir yıldıza dönüştürdü.
Britney Spears – ...Baby One More Time (TLC Reddetti)
Max Martin'in yazdığı efsanevi pop hiti ilk olarak dönemin popüler R&B grubu TLC'ye teklif edildi. Grubun üyesi T-Boz, 'Hit me' (Bana vur) ifadesinin aile içi şiddeti çağrıştırdığını ve bu sözleri söylemek istemediklerini belirterek parçayı geri çevirdi. Şarkı, henüz tanınmayan 16 yaşındaki Britney Spears'a verildi ve pop müzik tarihini değiştirdi.
The Pussycat Dolls – Don't Cha (Paris Hilton ve Sugababes Reddetti)
CeeLo Green ve Busta Rhymes tarafından yazılan şarkı önce İngiliz kız grubu Sugababes'e, ardından Paris Hilton'a teklif edildi. İkisi de şarkının tarzlarına uymadığını düşündü. The Pussycat Dolls parçayı alıp vokallerle biraz daha iddialı hale getirdiğinde, şarkı grubun dünya çapında tanınmasını sağlayan devasa bir hit oldu.
Justin Timberlake – Rock Your Body (Michael Jackson Reddetti)
Pharrell Williams ve Chad Hugo (The Neptunes), bu şarkıyı aslında Michael Jackson'ın Invincible albümü için hazırlamıştı. Jackson'ın ekibi şarkıyı reddedince Pharrell, parçayı Justin Timberlake'in ilk solo albümü Justified'a dahil etti. Şarkı Timberlake'in solo kariyerindeki en belirleyici ve başarılı çıkışlarından biri haline geldi.
Lady Gaga – Telephone (Britney Spears Reddetti)
Lady Gaga bu şarkıyı başlangıçta Britney Spears'ın Circus albümü için yazdı. Spears şarkının demosunu kaydetti ancak parça son anda albüm listesinden çıkarıldı. Lady Gaga bunun üzerine şarkıyı kendi albümü The Fame Monster için kullandı ve vokallere Beyoncé'yi dahil ederek müzik listelerini altüst etti.
Sia – Cheap Thrills (Rihanna Reddetti)
Sia şarkıyı özellikle Rihanna'nın Anti albümü için yazdı ancak Rihanna'nın ekibi, şarkının albümün karanlık ve deneysel tonuna uymadığını belirterek parçayı kabul etmedi. Sia şarkıyı kendi seslendirmeye karar verdi ve 'Cheap Thrills', sanatçının kariyerinde ABD Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya ulaşan ilk şarkı oldu.
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