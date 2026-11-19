Britney Spears – Toxic (Kylie Minogue Reddetti)

Bloodshy & Avant tarafından yazılan parça ilk olarak Kylie Minogue'a sunuldu. Minogue şarkıyı fazla agresif bularak reddedince parça Britney Spears'a geçti ve ona kariyerinin tek Grammy ödülünü kazandırdı. Minogue daha sonra bu kararından pişmanlık duymadığını, şarkının Spears'a çok yakıştığını açıkladı.

Rihanna – Umbrella (Britney Spears Reddetti)

'Umbrella', Britney Spears'ın Blackout albümü için yazıldı ancak Spears'ın menajerlik ekibi, albümde zaten yeterince şarkı olduğunu belirterek demoyu dinlemeden reddetti. Mary J. Blige da şarkıyı Grammy haftası yoğunluğu yüzünden pas geçince, parça Rihanna'nın eline geçti ve dünya çapında haftalarca 1 numarada kalarak onu küresel bir yıldıza dönüştürdü.

Britney Spears – ...Baby One More Time (TLC Reddetti)

Max Martin'in yazdığı efsanevi pop hiti ilk olarak dönemin popüler R&B grubu TLC'ye teklif edildi. Grubun üyesi T-Boz, 'Hit me' (Bana vur) ifadesinin aile içi şiddeti çağrıştırdığını ve bu sözleri söylemek istemediklerini belirterek parçayı geri çevirdi. Şarkı, henüz tanınmayan 16 yaşındaki Britney Spears'a verildi ve pop müzik tarihini değiştirdi.