Seda Demir, deneyimli oyuncularla kendi ücreti arasındaki farkı, mesleğe yeni başlamış olmasına ve diğer isimlerin usta oyuncular olmasına bağlamıştı. Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Halil Ergün ve Güven Hokna'nın sektördeki deneyimleri nedeniyle farklı bir konumda olduğu belirtilmişti.

Dizinin yayınlandığı yıllarda çevresindeki bazı kişilerin kazançlarıyla ev alabildiğini, kendisinin ise satın alabildiği tek şeyin araba olduğunu da anlatmıştı.