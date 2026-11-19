Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in Bölüm Başı Aldığı Ücret Yeniden Gündem Oldu
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Yaprak Dökümü'nde Sedef karakteriyle tanınan Seda Demir'in, dizinin çekildiği dönemdeki ücretine dair eski açıklaması yeniden gündem oldu. Demir, sete ilk başladığında bölüm başına 750 TL kazandığını söylemiş, bu ücretin sonraki yıllarda nasıl değiştiğini de anlatmıştı.
Kaynak: TGRT Haber
Seda Demir, Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak ilk dizi deneyimiyle geniş kitlelerce tanındı.
Demir, sete ilk başladığında bölüm başına 750 TL kazandığını söylemişti.
Deneyimli oyuncularla arasındaki farkı mesleğe yeni başlamasına bağladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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