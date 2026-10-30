Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in Son Hali Gündem Oldu
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Yaprak Dökümü'nün sessiz, sakin ve Şevket'e olan aşkıyla hafızalara kazınan Sedef'ini hatırladınız mı? Karaktere hayat veren Seda Demir, dizinin ardından farklı projelerde de izleyici karşısına çıktı. Oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince, yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti!
Seda Demir'i Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanıdık, ardından farklı yapımlarda izledik.
Yıllar sonra aynı gülümseme! Seda Demir'in son görünümü dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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