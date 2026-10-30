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Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in Son Hali Gündem Oldu

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in Son Hali Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 18:16
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Yaprak Dökümü'nün sessiz, sakin ve Şevket'e olan aşkıyla hafızalara kazınan Sedef'ini hatırladınız mı? Karaktere hayat veren Seda Demir, dizinin ardından farklı projelerde de izleyici karşısına çıktı. Oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince, yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti!

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Seda Demir'i Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanıdık, ardından farklı yapımlarda izledik.

Seda Demir'i Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanıdık, ardından farklı yapımlarda izledik.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden Yaprak Dökümü'nde, Neyyir Hanım'ın kızı Sedef'e hayat veren Seda Demir, ilk dizi deneyimiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Şevket'e duyduğu karşılıksız aşkla hatırlanan karakteri beş sezon boyunca canlandıran oyuncu, sonrasında Yıldız Masalı, İntikam ve Beyaz Karanfil gibi dizilerde rol aldı. Sinemada Evlenmeden Olmaz ve Şimdi Yandık filmlerinde yer alan Demir, 2017 yılında Survivor'ın Ünlüler takımında da yarıştı. Farklı projelerde karşımıza çıksa da pek çoğumuz için Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak kaldı.

Yıllar sonra aynı gülümseme! Seda Demir'in son görünümü dikkat çekti.

Yıllar sonra aynı gülümseme! Seda Demir'in son görünümü dikkat çekti.

Dizide kısa, kahküllü ve koyu renk saçlarıyla izlediğimiz Seda Demir, yeni fotoğrafında oldukça farklı bir tarzla karşımıza çıkıyor. Saçlarını geriye toplayan oyuncunun yüz hatları ve gülümsemesi, sade makyajıyla daha da öne çıkıyor.

Aradan yıllar geçse de Demir'in yüzündeki o tanıdık ifade, karakteri hatırlamak için yeterli!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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