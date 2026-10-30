Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in Son Hali Gündem Oldu

Dizide kısa, kahküllü ve koyu renk saçlarıyla izlediğimiz Seda Demir, yeni fotoğrafında oldukça farklı bir tarzla karşımıza çıkıyor. Saçlarını geriye toplayan oyuncunun yüz hatları ve gülümsemesi, sade makyajıyla daha da öne çıkıyor.

Aradan yıllar geçse de Demir'in yüzündeki o tanıdık ifade, karakteri hatırlamak için yeterli!