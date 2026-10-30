Kubat'ın Verdiği Kilolar Beyaz'ı Şaşkına Çevirdi: "Ya Emekli Olacaktım Ya da Sıfırdan Başlayacaktım"

Kubat, mayıs ayında yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklamıştı. Şarkıcı, bu değişimin gardırobuna da yansıdığını, kıyafetlerinin büyük bölümünü yenilemek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Kubat'ın nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu. Daha önce uzun zamandır sıkı bir program uyguladığını belirten sanatçının düzenli spor yaptığı, yürüyüşlerini aksatmadığı ve disiplinli bir beslenme programı izlediği biliniyor.