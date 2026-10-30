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Kubat'ın Verdiği Kilolar Beyaz'ı Şaşkına Çevirdi: "Ya Emekli Olacaktım Ya da Sıfırdan Başlayacaktım"

Kubat'ın Verdiği Kilolar Beyaz'ı Şaşkına Çevirdi: "Ya Emekli Olacaktım Ya da Sıfırdan Başlayacaktım"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 17:01
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, verdiği kilolarla yeniden gündemde. Şarkıcı, yakın dostu Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Kubat'ın son halini gören Öztürk'ün şaşkınlığı kameralara yansıdı, Kubat ise değişimini esprili bir dille anlattı.

Kaynak: Beyaz'la Joker

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Kubat, yaklaşık 20 kilo verdi.

Kubat, yaklaşık 20 kilo verdi.

Kubat, mayıs ayında yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklamıştı. Şarkıcı, bu değişimin gardırobuna da yansıdığını, kıyafetlerinin büyük bölümünü yenilemek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Kubat'ın nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu. Daha önce uzun zamandır sıkı bir program uyguladığını belirten sanatçının düzenli spor yaptığı, yürüyüşlerini aksatmadığı ve disiplinli bir beslenme programı izlediği biliniyor.

Beyazıt Öztürk, Kubat'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Beyazıt Öztürk, Kubat'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kubat, yakın dostu Beyazıt Öztürk'e sürpriz yaparak Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Programda birlikte şarkılar seslendiren ikili, esprileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin en çok konuşulan konusu ise Kubat'ın verdiği kilolarla değişen görünümü oldu. Öztürk, karşısında gördüğü Kubat'ın zayıflığına hayretini gizleyemedi.

Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" dedi.

Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" dedi.

Kubat, değişimini esprili bir dille anlattı. Şarkıcı, “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” dedi.

Kubat'ın son halini gören izleyiciler de şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirdi. Şarkıcı için 'Resmen gençleşmiş', 'Tanımakta zorlandık' ve 'Eski halinden eser kalmadı' yorumları yapıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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