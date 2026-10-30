Kubat'ın Verdiği Kilolar Beyaz'ı Şaşkına Çevirdi: "Ya Emekli Olacaktım Ya da Sıfırdan Başlayacaktım"
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, verdiği kilolarla yeniden gündemde. Şarkıcı, yakın dostu Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Kubat'ın son halini gören Öztürk'ün şaşkınlığı kameralara yansıdı, Kubat ise değişimini esprili bir dille anlattı.
Kaynak: Beyaz'la Joker
Kubat, yaklaşık 20 kilo verdi.
Beyazıt Öztürk, Kubat'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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