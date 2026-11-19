Cüzdanında Tek Kredi Kartı Taşıyanlara Uyarı Yapıldı
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Kartlar büyük harcamalarda, yurt dışında ya da limit dolduğunda reddedilebiliyor.
Yedek kartın mümkünse ana karttan farklı bir bankaya ait olması öneriliyor.
Farklı bir ödeme ağına ait kart, kesinti ve kabul sorunlarında işe yarıyor.
Yedek Kart Nerede Saklanmalı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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