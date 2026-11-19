Banka kimlik ya da adres doğrulaması için kartı kilitlediğinde de ödeme geçmiyor. Bazı sorunlar hızla çözülüyor; şüpheli görülen bir harcamada banka genellikle e-posta ya da mesajla onay istiyor, onay verilince kart yeniden çalışıyor.

Bazen ise müşteri hizmetleriyle görüşmek, hatta kimlik doğrulaması için belge göndermek gerekebiliyor. Bu süre boyunca tek kartı olan biri ödeme yapamıyor.