Kredi Kartı Ekstresi Nasıl Okunur? Dikkat Etmeniz Gerekenler

En çok karıştırılan ifadeler dönem borcu ve asgari ödeme tutarı. Ekstrede en çok dikkat edilmesi gerekenler de bunlar aslında.

Dönem borcu, o dönemde yaptığınız tüm harcamalar demek. Bu, ödenmesi gereken toplam borç demek yani.

Asgari ödeme tutarı ise borcun bir kısmı demek. Yani borcun tamamı asgari ödeme tutarında görülmüyor. Asgari tutar belli bir orana göre hesaplanıyor.

Asgari tutarı ödemek yeterli değil!

Yalnızca asgari tutarı ödüyorsanız aslında borcu ödemediğinizi bilmeniz gerek. Asgari tutar, borcun bir kısmı demek. Tamamı anlamına gelmiyor. Sürekli asgari tutarı ödüyorsanız borcunuz kapanmıyor yani.

Dönem borcunun tamamını ödüyorsanız sorun yok.

Ama borcun sadece asgarisini ödüyorsanız o zaman dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü borcun tamamını ödememiş oluyorsunuz ve kalan tutara faiz işlenebiliyor.