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Kredi Kartı Ekstresi Nasıl Okunur? Dikkat Etmeniz Gerekenler

etiket Kredi Kartı Ekstresi Nasıl Okunur? Dikkat Etmeniz Gerekenler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
13.10.2026 - 14:01
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Her ay kredi kartlarımızdan ekstre geliyor. Bu ekstreleri doğru okumayı biliyor musunuz? Ekstre üzerinde yazan birçok ifade var. Bunları doğru okumak kart kullanımını kontrol etmenize yardımcı oluyor. Kredi kartı ekstrenizi okurken nelere dikkat etmelisiniz?

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Ekstre tarihlerini kontrol ederek başlamalısınız.

Ekstre tarihlerini kontrol ederek başlamalısınız.

Ekstre üzerinde hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi bulunuyor. Bu tarihlere bakmadan geçmemelisiniz. 

Hesap kesim tarihi, o dönemdeki tüm harcamalarınızın hesaplanıp ekstreye dahil edildiği tarih.

Son ödeme tarihi ise çıkan borcu ödemeniz gereken son tarih. Bu tarihte ödemezseniz yaptırımlar olabiliyor yani.

Bu iki tarih önemli!

Harcamalarınızın hangi döneme ait olduğunu ve ödemeniz gereken tarihi de bu tarihler sayesinde anlayabiliyorsunuz.

Dönem borcu ve asgari ödeme tutarı aynı şey değil!

Dönem borcu ve asgari ödeme tutarı aynı şey değil!

En çok karıştırılan ifadeler dönem borcu ve asgari ödeme tutarı. Ekstrede en çok dikkat edilmesi gerekenler de bunlar aslında. 

Dönem borcu, o dönemde yaptığınız tüm harcamalar demek. Bu, ödenmesi gereken toplam borç demek yani.

Asgari ödeme tutarı ise borcun bir kısmı demek. Yani borcun tamamı asgari ödeme tutarında görülmüyor. Asgari tutar belli bir orana göre hesaplanıyor.

Asgari tutarı ödemek yeterli değil!

Yalnızca asgari tutarı ödüyorsanız aslında borcu ödemediğinizi bilmeniz gerek. Asgari tutar, borcun bir kısmı demek. Tamamı anlamına gelmiyor. Sürekli asgari tutarı ödüyorsanız borcunuz kapanmıyor yani.

Dönem borcunun tamamını ödüyorsanız sorun yok. 

Ama borcun sadece asgarisini ödüyorsanız o zaman dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü borcun tamamını ödememiş oluyorsunuz ve kalan tutara faiz işlenebiliyor.

Harcamalarınızı tek tek kontrol etmelisiniz.

Harcamalarınızı tek tek kontrol etmelisiniz.

Ekstrede birçok işlem var ve genelde bakmadan geçiyoruz. Ama yüksek tutarlı veya tanımadığınız bir işlem olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Fark etmediğiniz eski bir abonelik ya da beklediğinizden daha yüksek tutarlı bir çekim varsa bunu bankayla görüşmeniz gerekiyor.

Faizlere de dikkat etmeniz gerekiyor.

Faizlere de dikkat etmeniz gerekiyor.

Ekstrede alışverişler dışında faiz, komisyon gibi ücretler de yazabiliyor. O yüzden ekstreye bakarken bunlara dikkat etmelisiniz. Alışverişleri topladığınızda farklı bir rakam çıkıyorsa o zaman faiz gibi kalemler yansıtılmış olabilir.

Ekstreyi her ay incelemek gerek!

Ekstreyi her ay incelemek gerek!

Kredi kartı ekstreniz kesilince borcu ödeyip geçmemek gerek. Her ay birkaç dakika ekstrenizi incelemenizde fayda var. Bu ay nelere harcama yaptığınızı görebileceğiniz ekstre sayesinde bütçenizi daha rahat kontrol edebilirsiniz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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