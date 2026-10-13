Kredi Kartı Ekstresi Nasıl Okunur? Dikkat Etmeniz Gerekenler
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Her ay kredi kartlarımızdan ekstre geliyor. Bu ekstreleri doğru okumayı biliyor musunuz? Ekstre üzerinde yazan birçok ifade var. Bunları doğru okumak kart kullanımını kontrol etmenize yardımcı oluyor. Kredi kartı ekstrenizi okurken nelere dikkat etmelisiniz?
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Ekstre tarihlerini kontrol ederek başlamalısınız.
Dönem borcu ve asgari ödeme tutarı aynı şey değil!
Harcamalarınızı tek tek kontrol etmelisiniz.
Faizlere de dikkat etmeniz gerekiyor.
Ekstreyi her ay incelemek gerek!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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