Bir Ürünün Fiyatı Değişmeden Sana Daha Pahalıya Gelmesine Yol Açan 9 Durum
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Yıllardır aldığın bisküvinin fiyatı değişmemiş ama paket sanki daha çabuk bitiyor mu? Etiket aynı kalırken üründen aldığın değer azaldığında, aslında aynı şeye daha fazla para ödüyorsun demektir. İşte bir ürünün fiyatı değişmeden sana daha pahalıya gelmesinin başlıca yolları! (Rakamlar temsili örneklerdir.)
1. Gramaj küçülür
2. Paketteki adet azalır
3. Kutudan çıkan parçalar eksilir
4. Ücretsiz teslimat kalkar
5. Kurulum ve montaj ücretli hâle gelir
6. Kullanım ömrü kısalır
7. İçerik ya da malzeme sadeleşir
8. Garanti ve servis kapsamı daralır
9. Ambalaj aynı, içi boşalır
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