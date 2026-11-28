Gaziantep'te 500 Yıllık Mağaraya Akın Ediyorlar: Bu Lezzet Başka Yerde Yok
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Gaziantep'in tarihi mekanlarından 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası, yalnızca mimarisiyle değil köz ateşinde pişirilen kahvesiyle de ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan mağarada, geleneksel yöntemle hazırlanan kahveyi tadanlar bir daha vazgeçmek istemiyor.
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Kaynak: İHA
Bakır cezvelerle köz ateşinde pişirilen Türk kahvesi, mağaranın tarihi atmosferinde geleneksel bir deneyime dönüşüyor.
Müdavimler, közde pişen kahvenin lezzetini evlerinde bulamadıklarını söylüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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