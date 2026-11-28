Kaleoğlu Mağarası'nda Türk kahvesi, bakır cezveler kullanılarak köz ateşinde pişiriliyor. Geleneksel yöntemle hazırlanan kahve, köpüğü ve kendine özgü aromasıyla beğeni topluyor. Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de bu lezzeti tatmak için mağaraya uğruyor.

İşletme sahibi Mehmet Kaleoğlu, mağarada 4 kuyu ve 12 sütun ayağı bulunduğunu söyledi. Kaleoğlu'na göre dışarıda hava sıcaklığı 45 derece de olsa 0 derece de olsa mağaranın içi 15 derecede kalıyor. Bu nedenle burası doğal klimalı mağara olarak biliniyor. Kahvenin demlene demlene piştiği için çok lezzetli olduğunu belirten Kaleoğlu, yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.