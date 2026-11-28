WC'nin Gizli Sırrı: Umumi Tuvalete Peçete Sermek İşe Yarıyor mu?
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Klozet örtüsü ve tuvalet kağıdı gözenekli olduğu için mikropları engellemekte yetersiz kalıyor.
Umumi tuvaletler sanıldığı kadar mikrop dolu değil, ortalama bir cep telefonunda klozet oturağından yaklaşık on kat fazla bakteri var.
Tuvaletin üzerinde çömelmek de koruma sağlamıyor, üstelik idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabiliyor.
Asıl korunma yolu el yıkamak, kağıt sermenin ise rahatlık sağlayan ama çevresel maliyeti olan bir yönü var.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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