Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önleyici tıp profesörü Dr. William Schaffner'a göre enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasını önleme konusunda klozet örtülerinin işe yaradığına dair gerçek bir kanıt yok. Çünkü hem örtüler hem de tuvalet kağıdı gözenekli. Yani mikroskobik organizmaların süzülebileceği büyüklükte delikler içeriyor.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mikrobiyoloji profesörü Philip Tierno ise birkaç kat kullanıldığında biraz daha fazla koruma sağlanabileceğini söylüyor. Ancak klozetin üzerinde sıvı ya da gözle görülen kalıntı gibi açık bir kirlilik yoksa bir şey kapma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.