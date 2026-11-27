Tuvalet Kağıdındaki Kabartmalı Desenler Süs Değilmiş: Meğer Her Birinin Gizli Bir Görevi Varmış
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Tuvalet kağıdının üzerindeki kabartmalı desenlere hepimiz bakıyoruz ama çoğumuz neden orada olduklarını düşünmüyoruz. Aslında bu desenler yalnızca süs için yapılmıyor. Her tuvalet kağıdı rulosundaki desenin kağıdın performansına katkısı var. Peki bu kabartmalar tam olarak ne işe yarıyor?
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Tuvalet kağıdındaki kabartmalı desenler kağıdın hacmini ve gözenekliliğini artırarak sıvıyı daha iyi emmesine yardımcı oluyor.
Tuvalet kağıdındaki desenler, iki ve üç katlı kağıtların birbirinden ayrılmadan tek parça gibi kalmasını sağlıyor.
Kabartma kağıdı daha yumuşak ve kalın hissettirirken markaların rafta öne çıkmasına da yardımcı oluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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