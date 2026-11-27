Desenler, tuvalet kağıdının üretim sırasında oyma silindirler arasında sıkıştırılmasıyla oluşuyor. Bu işlem kağıtta küçük kabarık alanlar ve cepler yaratıyor. Böylece sıvının emilip tutulabileceği alan genişliyor. Cellulose dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre küçük dairesel nokta desenleri, kabartmasız kağıda kıyasla hacmi yüzde 246'ya kadar, su emme kapasitesini ise yüzde 18'e kadar artırdı. Kabartmalı tuvalet kağıdının gözenekliliği yüzde 93 ile 96 arasındayken düz kağıtta bu oran yüzde 88 ile 91 seviyesinde kaldı.

Ama her tuvalet kağıdı deseni aynı sonucu vermiyor. Aynı araştırma, daha büyük dekoratif çizgi desenlerinin bazı düzenlerde su emmeyi azalttığını da ortaya koydu.